"مساعدات إنسانية وأسلحة" حصيلة لقاءات زيلينسكي في أثينا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، إلى أثينا في زيارة رسميّة، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أن يشارك لاحقاً في عشاء غير رسمي مع قادة أوروبيين ومن دول البلقان.

ويختتم زيلينسكي بهذه الزيارة جولته في أوروبا التي قادته إلى السويد وهولندا والدنمارك في نهاية الأسبوع. وقدّمت اليونان إلى كييف مساعدة إنسانية وأسلحة، خصوصاً آليات قتالية لسلاح المشاة وبنادق كلاشنيكوف وذخائر.

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وقال الرئيس الأوكراني في منشور على "تلغرام": قبل الإجتماعات "جدول الأعمال يشمل كل ما يمكننا القيام به معًا لحماية حياة الإنسان والحرية في بيتنا الأوروبي المشترك"، وأضاف قوله: "كل يوم نزيد قوة دولتنا وجنودنا وتعاوننا مع شركائنا".

يستضيف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قادة من البلقان حتى الثلاثاء، ويقيم مأدبة عشاء غير رسمية مساء الإثنين في حضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

والمشاركون الآخرون هم رؤساء صربيا ومولدافيا والجبل الأسود ورومانيا، ورؤساء وزراء كوسوفو ومقدونيا الشمالية وبلغاريا وكرواتيا والبوسنة والهرسك، وفق مكتب ميتسوتاكيس.

وقالت رئاسة الوزراء اليونانية إنّ اللقاء يصادف الذكرى العشرين لقمة تيسالونيكي عام 2003، التي أكدت على المستقبل الأوروبي لدول غرب البلقان.

تربط بين اليونان وروسيا تقاليد مسيحية أرثوذكسية مشتركة، لكن أثينا دانت في ظل حكم ميتسوتاكيس غزو موسكو لأوكرانيا.

في العام الماضي، طردت اليونان نحو عشرة دبلوماسيين روس، كما تستضيف آلاف الأوكرانيين وعائلاتهم.

وفي نيسان/أبريل، زار وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف العاصمة اليونانية لإجراء محادثات مع نظيره آنذاك نيكوس بانايوتوبولوس.

وقال ريزنيكوف يومها إن أوكرانيا ستطلب بعد الحرب مساعدة اليونان في إزالة الألغام من بحر آزوف، وتطوير قواتها البحرية.

كما عرضت اليونان إعادة بناء مستشفى التوليد في ماريوبول الذي تعرض للقصف العام الماضي.

وفي نيسان/أبريل 2022، ألقى زيلينسكي خطابًا بالفيديو في جلسة خاصة للبرلمان اليوناني طالباً المساعدة لمدينتي ماريوبول وأوديسا اللتين سكنهما يونانيون طوال قرون.