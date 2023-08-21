الجفاف عند أدنى مستوياته في أوروبا منذ العام الماضي وارتفاع قياسي في خط الدرجة صفر في سويسرا

في الفترة الممتدة بين 1 و10 آب/أغسطس، أثّر جفاف التربة على 28% من الأراضي الأوروبية وسواحل الشرق الأدنى وإفريقيا للبحر المتوسط، بأدنى مستوياته منذ كانون الثاني/يناير 2022.

بلغ الجفاف في آب/أغسطس أدنى مستوياته منذ بداية العام 2022 في أوروبا وعلى طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الأوروبي لحالات الجفاف (EDO) والتي حلّلتها وكالة فرانس برس.

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وخلال الفترة نفسها العام الماضي، كان الجفاف يؤثر في ضعف مساحة الأراضي (55,8%).

ويعتمد المؤشر الأوروبي الذي يُحدَّث كل عشرة أيام تقريبا، على الاختلالات في المتساقطات ورطوبة التربة وحالة الغطاء النباتي، بحسب المناطق وأنواع المناخ.

من ناحية أخرى، لا يأخذ في الاعتبار مستوى المياه الجوفية التي ما زالت على سبيل المثال في فرنسا عند مستوى منخفض بشكل غير طبيعي.

مطلع آب/أغسطس، كانت بلدان أوروبا الوسطى التي تأثرت بالجفاف بشدة في بداية الصيف، تخرج تدريجا من موجات الجفاف التي تضربها، مع 26 % من الأراضي المعنية في ألمانيا (مقارنة بـ96 % في الذروة) و67 % في بولندا (مقابل 95 %).

وكان الاتجاه مماثلا في فرنسا حيث كانت 21 % من الأراضي متأثرة بالجفاف مطلع آب/أغسطس فيما كانت 64 % في بداية حزيران/يونيو.

رفع خط الدرجة صفر في سويسرا

أدّت موجة حرّ ضربت أوروبا إلى رفع خط الدرجة صفر، وهو العلوّ الذي تنخفض فيه درجة الحرارة إلى صفر درجة مئوية، إلى مستوى قياسي في سويسرا بلغ حوالى 5300 متر.

ويتولى خبراء أرصاد جوية تحديد خط الدرجة صفر باستخدام مناطيد طقس تقلع مرتين يومياً من برن في غرب سويسرا.

وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية "ميتيو سويس" إلى أنّ ارتفاعاً جديداً سُجّل ليل الأحد الاثنين عند 5298 متراً "وهو رقم قياسي منذ بدء عمليات الرصد في العام 1954".

وكان سُجّل الرقم القياسي السابق البالغ 5184 متراً في 25 تموز/يوليو 2022.

وقالت "ميتيو سويس": "المنطقة المعروفة بدرجة الصفر هي العتبة بين طبقات الهواء مع درجات حرارة أعلى من 0 درجة مئوية على ارتفاعات منخفضة، وتلك التي تقل درجات الحرارة فيها عن الصقيع على ارتفاعات أعلى...تؤثر درجة الحرارة صفر في الغطاء النباتي وخط الثلج ودورة المياه، ولها تالياً تأثير كبير على موائل الإنسان والحيوان والنبات على السواء".

وعلى غرار سائر دول أوروبا، تشهد سويسرا حالياً موجة حرّ.

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ومنذ الجمعة، تجاوزت درجات الحرارة في سويسرا في المناطق التي يقلّ ارتفاعها عن 800 متر 30 درجة مئوية.

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ موجة الحرّ في سويسرا ستستمر حتى الخميس وستبلغ درجات الحرارة ذروتها عند 37 درجة مئوية.