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زلزال بقوة 6 درجات يضرب الساحل الجنوبي لإكوادور

من الأرشيف - زلزال في الإكوادور
من الأرشيف - زلزال في الإكوادور Copyright Rodrigo Abd/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.
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هرع الناس إلى خارج منازلهم بعد شعورهم بهزة أرضية شديدة، ولم تعلن السلطات عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر بشرية في تقاريرها الأولية.

ضرب زلزال قوته 6 درجات الساحل الجنوبي لإكوادور وشمال بيرو في وقت مبكر من صباح الاثنين.

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وهرع الناس إلى خارج منازلهم بعد شعورهم بهزة شديدة. ولم يعلن حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية بحسب تقارير أولية.

سجل المعهد الجيوفيزيائي أنه في الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي وقع الزلزال، وكان على عمق 15 كيلو مترًا تحت الأرض. غرب مدينة ماتشالا، عاصمة المقاطعة الجنوبية الحدودية مع بيرو.

شعر بالزلزال سكان مدن إكوادورية أخرى قريبة مثل ميناء جواياكيل

المصادر الإضافية • أ ف ب

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