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أربعة متسلقين لقوا حتفهم بعد سقوطهم من أعلى جبل في المكسيك

صورة من الارشيف- بيكو دي أوريسابا أعلى قمة في المكسيك وثالث أعلى قمة في أمريكا الشمالية.
صورة من الارشيف- بيكو دي أوريسابا أعلى قمة في المكسيك وثالث أعلى قمة في أمريكا الشمالية. Copyright Dario Lopez-Mills/AP
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قتل أربعة مكسيكيين بعد سقوطهم الأحد أثناء تسلقهم أعلى جبل في البلاد، وفق ما أفاد مسؤولون.

وكان الأربعة يتسلقون بركان "بيكو دي أوريسابا" الذي يبلغ ارتفاعه 5600 متر في جنوب وسط المكسيك.

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وأشارت هيئة الحماية المدنية في ولاية بويبلا على فيسبوك إلى أن عملية انتشال الجثث جارية.

وسقط المتسلقون أثناء تسلق المنحدر الجنوبي للجبل.

ويعد "بيكو دي أوريسابا" أعلى جبل في المكسيك وأطول بركان في أميركا الشمالية.

في نيسان/أبريل، أمضت متسلقة مكسيكية تدعى بيرلا تيخيرينا 32 يوماً على قمة الجبل كجزء من تحدٍ.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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