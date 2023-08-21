رئيس الفيفا في حديث خاص لـ"يورونيوز": هذا زمن كرة القدم النسائية

قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، يوم الإثنين، إنّ هذا الزمن "هو زمن كرة القدم النسائية"، على ما ورد في لقاء أجرته معه قناة يورونيوز.

وقال جياني في مقابلته مع يورونيوز "أنا سعيدٌ وفخور جدًا بأنّ هذه النسخة من مونديال السيدات 2023 كانت الأفضل"، مشيداً بالأجواء المميزة والمدرجات الممتلئة والفرح الذي كان يملأ الشوارع في أستراليا ونيوزلندا.

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وتابع إينفاتينو قوله: "حققت هذه البطولة نسبة مشاهدة وصلت إلى 2 مليار شخص، إضافة إلى حضور أكثر من 2 مليون شخص في الملاعب. وبهذا تكون هذه البطولة قد حطمت العديد من الأرقام القياسية خصوصاً أننا شهدنا فوز بطل جديد"

وأشار رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنّ "هذه البطولة حققت تحولًا كبيرًا في المجتمع المحلي وحتى حول العالم، قائلا إن الجميع شاهد اليوم كرة القدم النسائية من منظور مختلف، وإن الجميع رأى أنّ المونديال النسائي فيه إستراتيجيات ومشاعر وفنيات كروية كما يحصل بالظبط في مونديال الرجال".

واستكمل إينفانتينو القول: "أظنّ أنّ الجميع يتطلع الآن إلى كرة القدم النسائية من منظور مختلف وهذا ما كنا نريد تحقيقه".

وأكّد إينفانتينو، الذي يشغل منصب رئيس الفيفا منذ العام 2016، أنّ المستقبل سيكون لكرة القدم النسائية والموضوع ليس دعائيًا فقط .

وفي الختام، قال إنفانتينو: "من الواضح أن هذا الأمر سيصبح أكثر تطورًا، من الآن أظن أن الأبواب فتحت أمام كرة القدم النسائية لتتطور".