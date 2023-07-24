المغربية نهيلة بنزينه تصبح أول لاعبة محجبة في كأس العالم للسيدات

بقلم: يورونيوز

عندما ستخطو نهيلة بنزينه على أرض الملعب للمباراة الأولى للمغرب في كأس العالم للسيدات ضد ألمانيا، فإنها ستدخل التاريخ وليس فقط كلاعبة لأول دولة عربية أو شمال إفريقية على الإطلاق في البطولة.

المدافعة البالغة من العمر 25 عامًا ستكون أول لاعبة ترتدي الحجاب الإسلامي في كأس العالم للسيدات على مستوى الكبار. وتواجه هي ولبؤات الأطلس بطل كأس العالم مرتين في ملبورن، أستراليا، يوم الاثنين.

قالت أسماء هلال، المؤسس المشارك لشبكة النساء المسلمات في الرياضة، عن الحجاب: "ستنظر الفتيات إلى بنزينة وتفكرن يمكن أن تكون هذه أنا ". "كما سيقول صناع القرار،" نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في بلدنا لإنشاء هذه المساحات المقبولة والمفتوحة والشاملة للنساء والفتيات للمشاركة في اللعبة ".

بنزينه، التي تلعب كمحترفة ضمن نادي القوات المسلحة الملكية وأحرزت معه 8 ألقاب في دوري السيدات المغربي الأول.

وقالت عميدة المنتخب المغربي غزلان شباك يوم الأحد "يشرفنا أن نكون أول دولة عربية تشارك في كأس العالم للسيدات، ونشعر بأنه علينا تحمل مسؤولية كبيرة لإعطاء صورة جيدة، لإظهار الإنجازات التي حققها المنتخب المغربي".

احتفى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا كأس العالم" على تويتر بلاعبة منتخب المغرب للسيدات.

وكان قد "فيفا" منع ارتداء الحجاب في التظاهرات الكروية الدولية منذ 2007، قبل أن يتراجع عن هذا القرار سنة 2014، إثر حملة واسعة للنشطاء الاجتماعيين والرياضيين المسلمين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي كرة القدم الذين عملوا على إلغاء الحظر.

بعد ذلك بعامين، كانت بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الأردن هي المرة الأولى التي يرتدي فيها لاعبات مسلمات الحجاب خلال حدث دولي لـ FIFA.