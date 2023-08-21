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قبلة الذهب.. رئيس اتحاد إسبانيا يقبل لاعبة من شفتيها ويشعل الجدل

توزيع الجوائز علىى لاعبات منتخب إسبانيا
توزيع الجوائز علىى لاعبات منتخب إسبانيا Copyright Mark Baker/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
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دافعت لاعبة خط الوسط الإسبانية جيني إيرموسو عن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بعد تعرضه لانتقادات بسبب تقبيلها على شفتيها خلال تتويج المنتخب بلقب كأس العالم للسيدات الأحد.

وتعرض روبياليس لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احتفاله مع إيرموسو خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا على إنجلترا 1-0 لتحقق اللقب لأول مرة.

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قالت لاعبة خط الوسط عبر بث مباشر على إنستغرام بعد المباراة "لم يعجبني ذلك"، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث.

وذكرت في وقت لاحق أن هذه اللحظة نابعة من "تصرف عاطفي طبيعي".

وقالت إيرموسو في تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني لوكالة فرانس برس "كان تصرفاً عفوياً تماماً متبادلاً بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".

وأضافت "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعاً كان رائعاً وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان....لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم".

وأهدرت إيرموسو ركلة جزاء في المباراة لكن إسبانيا صمدت لتفوز بهدف أولغا كارمونا في الشوط الأول.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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