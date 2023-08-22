شاهد: عملية إنقاذ خطرة لأطفال عالقين في عربة تلفريك على ارتفاع شاهق في باكستان

حتى مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وقبل حلول الظلام، تم إنقاذ طفلين من أصل ثمانية أشخاص. لكن تحرير الأشخاص العالقين أمر صعب ومحفوف بالمخاطر، بسبب احتمال تغير الظروف الجوية.

بدأ عناصر من الجيش والدفاع المدني الباكستاني بإنقاذ أشخاص علقوا داخل عربة تلفريك في منطقة جبلية نائية في شمال غرب باكستان، على ما أفادت مصادر رسمية. وحتى مساء الثلاثاء، تم إنقاذ طفلين من أصل ثمانية أشخاص علقوا في العربة. وحسب مصادر رسمية باكستانية، فإن العربة معلقة بكابل فولاذي واحد فقط، وفيها ثمانية أشخاص من بينهم ستة أطفال. وكان الأطفال يستخدمون التلفريك للوصول إلى المدرسة عندما علق على ارتفاع أكثر من 300 متر نتيجة توقّف أحد الكابلات عن العمل.

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وقام أحد الجنود بإعطاء الأطفال الدواء والماء في بداية عملية الإنقاذ.

وكثيراً ما يستخدم القرويون عربات التلفريك للتنقل في المناطق الجبلية في باكستان. لكن صيانة العربات غالبًا ما تكون في وضع سيء، وفي كل عام يموت البعض أو يصابون أثناء التنقل بها.

وفي أجزاء واسعة من البلاد، شاهد السكان عبر شاشات التلفزيون عملية الإنقاذ التي تعتبر بالغة الخطورة. وقال بلال فايزي، مسؤول الإنقاذ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كل خطأ بسيط في التقدير يمكن أن يؤدي إلى كارثة".

إضافة إلى ذلك، هناك قلق بشأن الظروف الجوية في الجبال، والتي يمكن أن تتغير بسرعة. كما يمكن أن تؤدي الحركات الدوارة للمروحية العسكرية أيضًا إلى زعزعة استقرار الكابل الفولاذي.