حادث مأساوي في جبال الألب: سقوط تلفريك من ارتفاع 3000 متر يخلف إصابات خطيرة

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وقع الحادث صباح الثلاثاء، على ارتفاع يتجاوز 3,000 متر (9,800 قدم)، ووفقاً لبيان إدارة منطقة سافوا. وقد اصطدمت إحدى مقصورات تلفريك "سيم كارون"، المخصصة لأعمال البناء، بمحطة الوصول بينما كانت تقل 16 عاملاً.

واستجابت فرق الطوارئ بسرعة، فهُرع إلى المكان رجال إطفاء ومسعفون ودوريات التزلج وفِرَق الإنقاذ المتخصصة في المناطق الجبلية. وأُجلي العمال المصابون باستخدام تلفريك قريب، بينما أُنشئت خلية لإدارة الأزمة وتفعيل خطة طوارئ للتعامل مع الإصابات الجماعية.

وأكد فرانسوا رافييه، محافظ منطقة سافوا، نقل المصابين إلى مستشفيات في آنسي وغرينوبل، لكنه أشار إلى أن من المبكر تحديد الأسباب الدقيقة للحادث. وأضاف قائلا: "لا تزال الظروف التي أدت إلى هذا الحادث غير واضحة، وسننتظر النتائج الأولية للتحقيق".

ويُعد منتجع فال تورين أحد أعلى محطات التزلج في أوروبا ووجهة رئيسية لعشاق الثلوج، حيث يوفر 150 كيلومتراً (93 ميلاً) من مسارات التزلج بارتفاعات تتراوح بين 2,300 و3,200 متر.

يشار إلى أن الحادث وقع قبل أيام قليلة من افتتاح المنتجع لموسم الشتاء، في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر.