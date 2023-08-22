فيديو: زعيم فاغنر في إفريقيا؟ بريغوجين يظهر صوتا وصورة لأول مرة بعد التمرد

من إفريقيا على ما يبدو ظهر زعيم فاغنر في فيديو مصوّر لأول مرة منذ التمرد وقال: "سنجعل روسيا بلداً أكثر عظمة في كل القارات وستكون إفريقيا أكثر حرية. نحن مع العدالة ومع سعادة الشعوب الإفريقية. نحن كابوس داعش والقاعدة وكل العصابات الأخرى"

ظهر رئيس مرتزقة "فاغنر" يفغيني بريغوجين الاثنين 21 آب/ أغسطس في مقطع فيديوعلى نشره على حسابه بموقع تيلغرام التابع للمجموعة دون أن يكشف عن مكان التصوير، لكن تشير توقعات إلى أنه موجود في إفريقيا.

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وقال بريغوزين الذي ظهر وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل بندقية، إن مجموعة فاغنر تقوم بأنشطة استطلاعية، و"تجعل روسيا أعظم في كل القارات، وإفريقيا أكثر حرية"، وأرفق الفيدو برقم هاتف لكل من يرغب في الانضمام إليها.

وأضاف: "نحن نعمل. درجة الحرارة هنا خمسون درجة. وهذا ما نحب. مجموعة فاغنر تقوم بمهمات استطلاع وعمليات بحث. سنجعل روسيا بلداً أكثر عظمة في كل القارات وستكون إفريقيا أكثر حرية. نحن مع العدالة ومع سعادة الشعوب الإفريقية. نحن كابوس داعش والقاعدة وكل العصابات الأخرى. نحن نوظف عندنا أبطالاً حقيقيين. ومستمرون في أداء مهامنا التي كُلّفنا بها والتي قطعنا وعدا بمواجهتها".

وكانت شركة ميتا قد صنّفت في أواخر أيار/مايو مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية "منظمة خطيرة" وقالت إن أي محتوى متعلّق بهذه المنظمة سيتم حذفه من فيسبوك وإنستغرام. غير أن دراسة أجريت مؤخراً تثبت العكس.

وقالت الدراسة الصادرة عن معهد الحوار الاستراتيجي وهي منظمة غير ربحية اتخذت من لندن مقراً لها، وتتعقب نشاط المنظمات الراديكالية والمتطرفة والأخبار المضللة في الإنترنت إن ميتا فشل في إزالة المحتوى "الذي يمجّد مجموعة فاغنر والذي يضمّ في بعض الأحيان معلومات للتجنيد".