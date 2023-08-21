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أثناء جولة سياحية.. شبكة مجاري موسكو تبتلع أشخاصا بعد هطول أمطار غزيرة

سياح يستمعون إلى مرشد سياحي بالقرب من الميدان الأحمر في موسكو، روسيا.
سياح يستمعون إلى مرشد سياحي بالقرب من الميدان الأحمر في موسكو، روسيا. Copyright NATALIA KOLESNIKOVA/AFP or licensors
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عُثر على جثث أربعة أشخاص وما زال آخرون مفقودين، بعد قيامهم بجولة في مجارٍ في موسكو برفقة مرشدين سياحيين أثناء هطول أمطار غزيرة الأحد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين.

أفادت وكالات أنباء رسمية بأنّ منسوب المياه في المجاري ارتفع بسرعة ولم يتمكن الضحايا من الخروج.

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وذكرت وكالة تاس الرسمية أنّ الجثث عثر عليها في نهر موسكفا، وأن أشخاصاً آخرين في عداد المفقودين.

"تقديم خدمات مخالفة لقواعد السلامة"

ويُعرض بشكل كبير إمكان القيام بجولة برفقة مرشدين في المجاري الشاسعة في العاصمة، التي يعود بناء بعضها إلى القرن التاسع عشر.

وقال دانييل دافيدوف وهو مستكشف في المدينة لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية إنه لم يجد أي شخص في الأماكن التي كان يمكن أن يحتمي بها المشاركون.

وأضاف قوله: "كنت آمل أن نتمكن من العثور على ناجين هناك. هناك ملجآن لكن ليس فيهما أحد".

وفُتح تحقيق بحق الجهة المنظّمة للجولة بتهمة "تقديم خدمات مخالفة لقواعد السلامة"، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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