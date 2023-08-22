شاهد: ألسنة اللهب المستعرة بولاية واشنطن الأمريكية ومقتل شخصين على الأقل في حرائق مهولة

شاهد: ألسنة اللهب المستعرة في ولاية واشنطن الأمريكية ومقتل شخصين على الأقل

لقي شخصان مصرعهما ودُمّرت عدة منشآت في حرائق لا تزال مستعرة في مقاطعة سبوكان ولاسة واشنطن الأمريكية. حيث التهمت النيران حتى الآن أكثر من 8 هكتارات من المساحات الغابية.

اعلان

وقد اندلعت ألسنة اللهب فيما يعرف بطريق أوريغون في ال18 من هذه الشهر قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى تقع في الغرب والجنوب الشرقي قرب بلدة ميديكل لايك.

وبسبب تلك النيران فقد أجلت السلطات سكان البلدة المذكورة والمناطق المحيطة كما وصلت المكان تعزيزات إضافية قادمة من كافة أرجاء ولاية واشنطن لمجابهة الحرائق.