شاهد: من منفى 5 نجوم إلى السجن.. حبس رئيس وزراء تايلند السابق تاكسين شيناواترا بعد عودته إلى البلاد

سُجن الزعيم التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا الثلاثاء 22 آب/أغسطس لدى عودته إلى المملكة بعد 15 عاماً في المنفى، وذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان على تثبيت مرشح حزبه كرئيس جديد للوزراء.

أمرت المحكمة العليا التايلاندية الثلاثاء بإيداع رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا السجن ثماني سنوات بعدما عاد لتوّه إلى المملكة منهياً 15 عاماً من المنفى الطوعي.

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وصدر الحكم حضورياً واقتيد تاكسين إثره إلى السجن.

ويتعلّق الحكم بثلاث إدانات صدرت غيابياً بحقّ تاكسين البالغ 74 عاماً، على ما جاء في بيان للمحكمة.

وترتبط الإدانات بشركته السابقة شين كورب وبقرض مصرفي وبقضية جائزة يانصيب.

وصدر الحكم بعيد وصول الملياردير إلى مطار دون مويانغ في بانكوك على متن طائرة خاصة عند الساعة التاسعة صباحاً (02,00 ت غ). وكان في استقباله جمع من أنصاره الذين راحوا يغنّون ويلوّحون برايات.

وخرج تاكسين لفترة وجيزة من مبنى المطار لينحني ويضع أكليل زهور أمام صورة الملك ماها فاجيرالونغكورن قبل أن يلقي التحية على أنصاره.

ومن هناك اقتيد إلى المحكمة العليا التي أصدرت الحكم. ولم تتّضح بعد المدة التي سيمضيها تاكسين في السجن.

وجاءت عودته في اليوم الذي يُتوقع أن يعيّن فيه البرلمان رجل الأعمال سريتا تافيسين رئيساً للوزراء على رأس ائتلاف بقيادة حزب بيو تاي (من أجل التايلانديين) المرتبط بتاكسين.