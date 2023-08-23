17 قتيلا على الأقل إثر انهيار جسر للسكك الحديدية في الهند

قُتل 15 شخصا يعملون في بناء جسر يمرّ فوق واد في ولاية ميزورام عندما انهار الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

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وقال زورامثانغ، رئيس وزراء ميزورام، على منصة "إكس" "انهار اليوم جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء في سايرانغ قرب أيزال. قُتل 15 عاملا على الأقل".

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عن شرطي قوله إنه تم العثور على 17 جثة بينما ما زالت "كثيرون" في عداد المفقودين. ولم يتسنّ التحقق فورا من صحة التقارير التي تتحدّث عن مفقودين.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن "عمليات الإنقاذ جارية ويتم تقديم كل المساعدات الممكنة للمتضررين".

وأعرب مودي في البيان عن "ألمه" للحادثة وقدّم تعازيه "لأولئك الذين خسروا أحبّاء لهم".

وأضاف أن الحكومة ستدفع مبلغا قدره 2400 دولار تقريبا لعائلات القتلى.

تقع ميزورام في أقصى شرق الهند، عند الحدود مع بورما.

وأفاد زورامثانغ أن الناس "قدموا بأعداد كبيرة للمساعدة في عمليات الإنقاذ"، مضيفا أنه يشعر "بالحزن والتأثّر العميقين حيال هذه المأساة".

وتتكرر الحوادث في مواقع البناء الكبيرة في الهند.