أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا..

مع ما تشهده الكرة الأرضية من كوارث مناخية من حرائق وارتفاع غير مسبوق في درجات االحرارة وفيضانات، لا تزال الحرب في أوكرانيا تطغى على المشهد العالمي مع ما لأخطر نزاع منذ انتهائ الحرب العالمية الثانية من تداعيات إن كان على مستوى الاستقطاب بين كبار هذا العالم وسباق التسلح أو من ناحية إمدادات الغذاء والطاقة..

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عسكريا لا تزال أجواء روسيا وأوكرانيا مرتعا لمسيّرات الجاريْن اللدودين كل يحاول تسجيل نقاط في ملعب الآخر فيما تتواصل حرب التصريحات التي كان آخرها خطاب فلاديمير بوتين أمام قمة البريكس في جنوب إفريقيا عبر تقنية الفيديو. ففي نبرة تحدّ للغرب دأب عليها سيد الكرملين، قال الرئيس الروسي إن اقتصاد بلاده واحد من خمسة أقوى اقتصادات العالم رغم ما سماها تنبؤات الغرب التشاؤمية.

إليكم أبرز التطورات في ملف الحرب الأوكرانية الروسية..