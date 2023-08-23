أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا..
مع ما تشهده الكرة الأرضية من كوارث مناخية من حرائق وارتفاع غير مسبوق في درجات االحرارة وفيضانات، لا تزال الحرب في أوكرانيا تطغى على المشهد العالمي مع ما لأخطر نزاع منذ انتهائ الحرب العالمية الثانية من تداعيات إن كان على مستوى الاستقطاب بين كبار هذا العالم وسباق التسلح أو من ناحية إمدادات الغذاء والطاقة..
عسكريا لا تزال أجواء روسيا وأوكرانيا مرتعا لمسيّرات الجاريْن اللدودين كل يحاول تسجيل نقاط في ملعب الآخر فيما تتواصل حرب التصريحات التي كان آخرها خطاب فلاديمير بوتين أمام قمة البريكس في جنوب إفريقيا عبر تقنية الفيديو. ففي نبرة تحدّ للغرب دأب عليها سيد الكرملين، قال الرئيس الروسي إن اقتصاد بلاده واحد من خمسة أقوى اقتصادات العالم رغم ما سماها تنبؤات الغرب التشاؤمية.
إليكم أبرز التطورات في ملف الحرب الأوكرانية الروسية..
ثلاثة قتلى في هجوم بمسيرة أوكرانية في منطقة بلغورود الروسية
قُتل ثلاثة أشخاص الأربعاء بهجوم نفّذته مسيّرة أوكرانية في منطقة بلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.
وقال غلادكوف على تلغرام إن "ثلاثة مدنيين قتلوا" في قرية لافي الواقعة في منطقة فالويسك، مضيفا أن "القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت متفجّرة من مسيّرة بينما كان الناس في الشارع".
مسيّرات روسية تستهدف منشآت حبوب في منطقة أوديسا الأوكرانية
استهدفت مسيّرات روسية منشآت حبوب في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا الأربعاء، وفق ما أعلن الحاكم المحلي، في آخر ضربة من هذا النوع منذ انهيار اتفاق يسمح بالمرور الآمن للشحنات من البحر الأسود.
وكتب الحاكم أوليغ كيبر على تلغرام "استهدفت ضربات مجمّعات إنتاج وشحن.. شملت الأضرار صوامع حبوب"، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا مدنيين.
وجاء في بيان للقيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية دمّرت تسع مسيّرات هجومية إيرانية الصنع من طراز "شاهد" خلال الضربة.
وأضافت أن "العدو استهدف صوامع حبوب ومجمّع إنتاج وشحن في الدانوب.. اندلع حريق في المستودع وتمّت السيطرة عليه سريعا. يواصل عناصر الإطفاء عملهم".
منذ انسحابها من الاتفاق الذي تم برعاية الأمم المتحدة، قصفت موسكو منطقتي أوديسا وميكولاييف في جنوب أوكرانيا حيث تقع موانئ ومنشآت حيوية بالنسبة لشحنات الحبوب.
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط طائرتين مسيّرتين فوق منطقة موسكو (رئيس البلدية)
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيّرة فوق منطقة موسكو وأخرى فوق المدينة، وفق ما أفاد رئيس بلدية موسكو الأربعاء، في سادس ليلة من الهجمات على العاصمة الروسية.
وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تيليغرام "الليلة، أسقط الدفاع الجوي طائرة مسيّرة فوق موجيسكي في منطقة موسكو. الطائرة المسيّرة الثانية هاجمت مبنى قيد الإنشاء في المدينة".
وأشار إلى عدم تسجيل أي إصابات، وفق التقارير الاولية.
وتتبادل موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيّرة بشكل منتظم، مع تزايد الغارات التي تستهدف الأراضي الروسية مؤخرا.
وأفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن سماع دوي "انفجار" في حي الأعمال بمدينة موسكو، مضيفة أنه "بعد ذلك بقليل، تصاعد الدخان من مبان في نفس المنطقة".
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن خدمات الطوارئ قولها إن أحد المباني قيد الإنشاء في حي الأعمال تعرض لأضرار طفيفة.
وأضافت تاس نقلا عن هيئة الطيران أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو في موسكو.
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