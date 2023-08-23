شاهد: مناطق بأكملها غرقت تحت الماء.. مصرع 3 أشخاص وإجلاء الآلاف جرّاء فيضانات عارمة في تشيلي

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دعا الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش الثلاثاء الناس إلى اتباع إرشادات مصالح الطوارئ للإخلاء في الوقت المناسب، بعد أن حاصرت المياه 20 ألف شخص في المناطق التي غمرتها الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الماضية.
وأفادت وكالات الطوارئ أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد رابع نتيجة الفيضانات.
وشُرد نحو 5000 شخص فقدوا منازلهم وتم إجلاء عشرات الآلاف.
وغرقت مدينة تالكا، الواقعة في إحدى المناطق الأربع التي أعلنتها الحكومة منطقة كوارث.
وغمرت المياه جزءا من ملعب فريق رينجرز المحلي لكرة القدم وبدأ السكان في استخدام القوارب للتنقل في الشوارع.
وتعد مناطق أوهيغينز ونوبل وبيوبيو ومولي الأكثر تضرراً.