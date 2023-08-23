شاهد: مناطق بأكملها غرقت تحت الماء.. مصرع 3 أشخاص وإجلاء الآلاف جرّاء فيضانات عارمة في تشيلي

صور جوية للفيضانات التي غمرت الملعب وأجزاء من مدينة تالكا، على بعد 200 كم جنوب سانتياغو، تشيلي، 22 آب 2023.. - Copyright AFP

صور جوية للفيضانات التي غمرت الملعب وأجزاء من مدينة تالكا، على بعد 200 كم جنوب سانتياغو، تشيلي، 22 آب 2023.. - Copyright AFP

دعا الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش الثلاثاء الناس إلى اتباع إرشادات مصالح الطوارئ للإخلاء في الوقت المناسب، بعد أن حاصرت المياه 20 ألف شخص في المناطق التي غمرتها الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الماضية.

وأفادت وكالات الطوارئ أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد رابع نتيجة الفيضانات. اعلان وشُرد نحو 5000 شخص فقدوا منازلهم وتم إجلاء عشرات الآلاف. .صورة جوية لمدينة تالكا التي غمرتها المياه على بعد 200 كيلومتر جنوب سانتياغو، تشيلي AFP وغرقت مدينة تالكا، الواقعة في إحدى المناطق الأربع التي أعلنتها الحكومة منطقة كوارث. . غرق مدينة تالكا الواقعة في إحدى المناطق الأربع التي أعلنتها الحكومة منطقة كوارث AFP التشيك: سيول وفيضانات تغمر شوارع مدينة كارلوفي فاري التاريخية

سقوط قتيلين وإجلاء آلاف الأشخاص جراء فيضانات في تشيلي

شاهد: إعصار هيلاري يتوجه نحو شمال غرب المكسيك وكاليفورنيا والسلطات تحذر من فيضانات وغمرت المياه جزءا من ملعب فريق رينجرز المحلي لكرة القدم وبدأ السكان في استخدام القوارب للتنقل في الشوارع. وتعد مناطق أوهيغينز ونوبل وبيوبيو ومولي الأكثر تضرراً.