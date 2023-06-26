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سقوط قتيلين وإجلاء آلاف الأشخاص جراء فيضانات في تشيلي

هطول أمطار غزيرة في المنطقة تسببت في فيضان على بعد حوالي 30 كم جنوب كونسبسيون، في وسط تشيلي، في 25 يونيو 2023
هطول أمطار غزيرة في المنطقة تسببت في فيضان على بعد حوالي 30 كم جنوب كونسبسيون، في وسط تشيلي، في 25 يونيو 2023 Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز

كان فيضان نهر ماولي في وسط البلاد الذي تضاعف مستواه في غضون ساعات قليلة قبل نشر الحصيلة موضع متابعة من جانب السلطات.

أجلي آلاف الأشخاص الأحد في تشيلي إثر فيضان نهر ماولي جراء تساقط أمطار غزيرة في جنوب البلاد ما أسفر عن سقوط قتيلين على ما ذكرت وزيرة الداخلية كارولينا توها.

وفي أحدث حصيلة رسمية صادرة مساء الأحد، أكدت الوزيرة مقتل شخصين في الفيضانات فيما لا يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين. وأفادت هذه الحصيلة كذلك أن 9814 شخصا يقيمون في مناطق معزولة و4077 تعرضوا لأضرار فيما نقل 2054 شخصا إلى مكان آمن.

وكان فيضان نهر ماولي في وسط البلاد الذي تضاعف مستواه في غضون ساعات قليلة قبل نشر الحصيلة موضع متابعة من جانب السلطات.

وأمرت السلطات بإجلاء 1800 شخص يقيمون قرب ضفاف النهر في مدينة كونستيتوسيون على بعد حوالى 400 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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