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شاهد: لونها موحد دون بقع.. ولادة زرافة من نوع نادر في حديقة حيوانات أمريكية

صورة تعبيرية عن الزرافة
صورة تعبيرية عن الزرافة Copyright MARTIN BERNETTI/AFP or licensors
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أخذت الزرافة المولدة حديثاً اهتمام وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم.

في ولادة تُعدّ نادرة، أبصرت النور في حديقة حيوانات أمريكية زرافة بجلد موحّد اللون من دون البقع التي يتميّز بها هذا النوع من الحيوانات، على ما أفادت الحديقة الثلاثاء.

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وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال مدير حديقة حيوانات "برايتس زو" في تينيسي ديفيد برايت إن "الزرافة التي لا يظهر جلدها بقعاً هي نادرة جداً"، مضيفاً: "لم تُسجَّل ولادة مماثلة منذ عام 1972 في طوكيو".

تهديد بالانقراض

وولدت الزرافة الصغيرة التي وصل طولها إلى 1,80 متراً ومغطاة بوبر بنّي في 31 تموز/يوليو.

وأشارت الحديقة، في بيان، إلى أنّ "الزرافة، ومنذ ولادتها، تتلقى رعاية من أمّها والطاقم المتخصص في الحديقة".

وللبقع الموجودة على جلد الزرافات دور تمويهي في الغطاء النباتي.

AP Photo
الزرافة باللون الموحدAP Photo

وأخذت الزرافة المولدة حديثاً اهتمام وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم.

وتأمل حديقة الحيوانات في أن تلقي المقالات الكثيرة عن ولادة الزرافة، الضوء على التهديد المعرض له هذا النوع من الحيوانات.

وحذّر مؤسس الحديقة توني برايت، في البيان، من أنّ "المجموعات البرية تتجه نحو الانقراض، مع اختفاء 40% من أعداد الزرافات البرية خلال ثلاثة عقود".

المصادر الإضافية • أ ف ب، أ ب

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