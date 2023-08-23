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شاهد: نجمة التنس الأمريكية السابقة سيرينا ويليامز تكشف عن مولودها الثاني

سيرينا ويليامز أثناء الحمل
سيرينا ويليامز أثناء الحمل Copyright Lynne Sladky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
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أعلنت نجمة كرة المضرب الأمريكية المعتزلة سيرينا ويليامز أمس الثلاثاء عن إنجابها لمولودها الثاني وهي طفلة أسمتها أديرا ريفر أوهانيان.

ونشرت ويليامز فيديو على تطبيق تيك توك بعنوان "مرحباً ملاكي الجميل" ترحيباً بالمولودة الجديدة ومصحوباً بأغنية "جميل" للمغنيين كاميلا كابيلو وبازي.

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وفي الفيديو، يظهر أليكسيس، زوج سيرينا، وهو جالس على طاولة وينظر إلى شاشة حاسبه المحمول قبل أن تنضم إليه ويليامز الحاصلة على 23 بطولة غراند سلام، تبعتها ابنتهما أولمبيا التي أنجبها الزوجان عام 2017.

ثم تغادر ويليامز الغرفة وتعود مع المولودة الجديدة أديرا ريفر بين ذراعيها، قبل أن ينضم إلىهم بقية أفراد عائلتها لمشاركة تلك اللحظات الجميلة.

ينتهي الفيديو بتمرير مجموعة مختارة من الصور للعائلة الجديدة المكونة من أربعة أفراد.

وكانت ويليامز البالغة من العمر 41 عاماَ قد أعلنت عن انتظارها للمولود الثاني خلال مشاركتها بالسجادة الحمراء لحفل Met Gala في مايو - أيار الماضي.

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