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عاجل. الأمين العام للأمم المتحدة يندد بمحاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر اصطناعي للتجسس

شاشة تلفزيون تعرض تقريراً عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً مع صورة أرشيفية خلال برنامج إخباري في محطة سكة حديد سول في كوريا الجنوبية، الخميس 24 أغسطس 2023.
شاشة تلفزيون تعرض تقريراً عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً مع صورة أرشيفية خلال برنامج إخباري في محطة سكة حديد سول في كوريا الجنوبية، الخميس 24 أغسطس 2023. Copyright Lee Jin-man/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس "بشدة" بمحاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق قمر اصطناعي لأغراض التجسس، معتبرا أنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس "بشدة" بمحاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق قمر اصطناعي لأغراض التجسس، معتبرا أنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

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وقالت المتحدثة باسم الأمين العام فلورنسيا سوتو نينو إن "كل عملية إطلاق لكوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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