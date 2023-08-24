شاشة تلفزيون تعرض تقريراً عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً مع صورة أرشيفية خلال برنامج إخباري في محطة سكة حديد سول في كوريا الجنوبية، الخميس 24 أغسطس 2023. - Copyright Lee Jin-man/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

شاشة تلفزيون تعرض تقريراً عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً مع صورة أرشيفية خلال برنامج إخباري في محطة سكة حديد سول في كوريا الجنوبية، الخميس 24 أغسطس 2023. - Copyright Lee Jin-man/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

بقلم: يورونيوز

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس "بشدة" بمحاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق قمر اصطناعي لأغراض التجسس، معتبرا أنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.