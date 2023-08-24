بقلم: يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس "بشدة" بمحاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق قمر اصطناعي لأغراض التجسس، معتبرا أنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس "بشدة" بمحاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق قمر اصطناعي لأغراض التجسس، معتبرا أنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقالت المتحدثة باسم الأمين العام فلورنسيا سوتو نينو إن "كل عملية إطلاق لكوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".