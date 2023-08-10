زعيم كوريا الشمالية يقيل أعلى جنرال في جيشه و"يستعد للحرب"

وكالة الأنباء الرسمية قالت إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أقال رئيس أركان جيشه، دون إعطاء تفاصيل حول الأسباب والخلفيات، ودعا إلى "تكثيف الاستعدادات الحربية بطريقة هجومية"

أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ الخميس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أقال أعلى جنرال في الجيش، داعيا إلى تكثيف الاستعدادات للحرب "بطريقة هجومية" عبر تعزيز إنتاج الأسلحة والقيام بتدريبات أكثر. وبرزت هذه التطورات خلال اجتماع اللجنة العسكرية المركزية الأربعاء، وفق ما أورد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وبعد أيام فقط من زيارة تفقدية قام بها كيم للعديد من مصانع الأسلحة الرئيسية.

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ويأتي الاجتماع العسكري في الوقت الذي تستعد فيه سيول وواشنطن لإجراء مناورات عسكرية مشتركة كبيرة في وقت لاحق هذا الشهر تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة تمهيد لغزوها. وذكر تقرير الوكالة أن كيم أقال رئيس الأركان العامة، باك سو إيل، خلال الاجتماع واستبدله بنائب الماريشال ري يونغ غيل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

"استعدادات كاملة للحرب"

وأشار التقرير إلى أن جدول أعمال اجتماع الأربعاء تضمن "القيام باستعدادات حرب كاملة"، بما في ذلك "تأمين المزيد من وسائل الهجوم القوية" لضمان "الاستعداد العسكري المثالي للحرب". وأضاف أن كيم دعا "جميع منشآت صناعة الذخيرة إلى المضي قدما في الإنتاج بكميات ضخمة لمختلف الأسلحة والمعدات".

اجتماع لكيم جونغ أون مع قادة عسكريين في بيونغ يانغ KCNA via KNS

وتابع أن الزعيم الكوري الشمالي "دعا أيضا إلى إجراء تدريبات حربية بنشاط لتشغيل أحدث الأسلحة والمعدات التي نُشرت مؤخرًا بفاعلية". وقالت الوكالة إن كيم توصل إلى "نتيجة هامة بشأن زيادة تكثيف الاستعدادات الحربية للجيش الشعبي الكوري بطريقة هجومية". كما ناقش الاجتماع العسكري الاستعدادات لإقامة استعراض ضخم للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس كوريا الشمالية في 9 أيلول/سبتمبر، وفق وكالة الأنباء المركزية.

والشهر الماضي، نظمت بيونغ يانغ عرضا عسكريا كبيرًا للاحتفال بالذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية، حيث وصف محللون الحدث بأنه "أكبر عرض كوري شمالي واضح للأنظمة القادرة على حمل أسلحة نووية".

كما أقامت كوريا الشمالية معرضًا كبيرًا للأسلحة تزامنا مع العرض العسكري، حيث اصطحب كيم وزير الدفاع الروسي الزائر سيرغي شويغو في جولة لإطلاعه على أحدث الأسلحة وأكثرها تقدما في البلاد، بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.