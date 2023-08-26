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شاهد: فيديو يُظهر آثار الحرب السودانية على مطار الخرطوم

دمار واسع بسبب القتال في السودان
دمار واسع بسبب القتال في السودان Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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نُشر فيديو يظهر الدمار الواسع الذي لحق بالمنشآت والممتلكات في مطار الخرطوم جرّاء القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل – نيسان الماضي.

ولا تبدو في الأفق بادرة لتوقف الصراع الذي يقوده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

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وأسفرت الحرب عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية. لكن الحصيلة الفعلية تبدو أعلى لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

وفي أربعة أشهر، أُجبر أكثر من 4,6 مليون شخص على الفرار، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) التي أكدت أن "أكثر من 700 طفل ينزح بسبب الحرب في كل ساعة تمر".

وقالت يونيسيف الخميس إن أكثر من 9,4 مليون طفل يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة، كما أن 3,4 مليون طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الإصابة بالإسهال والكوليرا.

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عبد الفتاح البرهان جمهورية السودان حرب أهلية محمد حمدان دقلو (حميدتي) قوات الدعم السريع - السودان