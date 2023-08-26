شاهد: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي بنازحين في ولاية نهر النيل

بقلم: يورونيوز

ظهر قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان خلال زيارة إلى مدينة الدامر (حوالي 300 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم) حيث التقى أمس الجمعة بعدد من النازحين من الاقتتال الدائر بالبلاد منذ منتصف أبريل – نيسان الماضي.

ونشر الجيش السوداني لقطات أظهرت لقاءات البرهان بالنازحين في مدينتي الدامر وعطبرة وسط تهليلات البعض منهم بالتكبير تضامناَ مع الجيش الذي يقاتل قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

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ويأتي ظهور البرهان بعد انتشار مقاطع مصورة له يوم الخميس، وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان غرب الخرطوم، في واقعة نادرة منذ بدء الحرب السودانية.

نُشرت هذه المقاطع والصور فيما تزعم قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب أنها تحاصر القيادة العامة للجيش حيث يتواجد البرهان.

ويؤكّد طرفا الصراع باستمرار عبر حساباتهما على منصّات التواصل الاجتماعي سيطرتهما على القاعدة العسكرية، وينشر كل منهما مقاطع فيديو تظهر قواته داخل القاعدة.

وأسفرت الحرب عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية. لكن الحصيلة الفعلية تبدو أعلى لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.