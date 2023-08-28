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إغلاق مطارا دوموديدوفو وفنوكوفو الدوليّان في موسكو

وأغلق مطارا دوموديدوفو وفنوكوفو الدوليّان في موسكو فترة وجيزة أمام المغادرين والوافدين قبل أن تُستأنف العمليّات لاحقا، حسب وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام إنّ الدفاع الجوّي دمّر ليل الأحد الاثنين طائرتين أخريين "فوق أراضي منطقة بريانسك" المتاخمة لأوكرانيا، لكنّها لم تُقدّم معلومات عن إصابات أو أضرار.

ازدادت في الأسابيع الأخيرة الهجمات بطائرات بلا طيّار ضدّ الأراضي الروسيّة وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، مستهدفة خصوصا العاصمة الروسيّة، في إطار هجوم كييف المضادّ الذي بدأ أوائل حزيران/يونيو.