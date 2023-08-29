شاهد: الزوار الإيرانيون يتوافدون على كربلاء في العراق لإحياء أربعينية الإمام الحسين

بقلم: يورونيوز

عبر منفذ زرباطية الحدودي بين العراق وإيران، توجه الزوار الإيرانيون بأعداد كبيرة إلى مدينتي النجف وكربلاء، لإحياء ذكرى أربعينية مقتل الإمام حسين، حفيد النبي محمد.

أكثر من 65% من الزوار الإيرانيين يدخلون العراق من معبر زرباطية الحدودي، بحسب مدير المعبر عاطف ناجي، الذي قدر عدد الإيرانيين الوافدين بين الفترة الممتدة من 2023/08/18 إلى غاية 2023/08/27 بأكثر من 650 ألف نسمة.

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من جانبه يقول الزائر الإيراني مهدي أكبر زاده، إنه قد ناله عظيم الشرف بالمشاركة في مظاهر إحياء الأربعينية، مشيرا إلى دخوله العراق من معبر مهران، حيث الأجواء في طرفي حدود البلدين جيدة جدا على حد قوله.