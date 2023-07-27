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شاهد: الشيعة في كشمير يحيون ذكرى عاشوراء بعد رفع حظر دام 33 عاماً

الشيعة في كشمير يحيون ذكرى عاشوراء
الشيعة في كشمير يحيون ذكرى عاشوراء Copyright TAUSEEF MUSTAFA/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

جاب آلاف المسلمين الشيعة شوارع مدينة سريناغار أكبر مدن كشمير والخاضعة للإدارة الهندية، للمشاركة في موكب ديني بعد رفع حظر عن الاحتفالات بعاشوراء دام 33 عاماً في هذا الإقليم.

جاب آلاف المسلمين الشيعة شوارع مدينة سريناغار أكبر مدن كشمير والخاضعة للإدارة الهندية، للمشاركة في موكب ديني بعد رفع حظر عن الاحتفالات بعاشوراء دام 33 عاماً في هذا الإقليم. 

ومنذ التسعينيات منعت حكومة جامو وكشمير إحياء هذه الذكرى وقالت إن الحظر فُرض بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد آنذاك، وتعرف بـ"التمرد في جامو وكشمير" أو "انتفاضة كشمير". 

ولكن الزعماء الشيعة في المنطقة قالوا إنهم تعرّضوا للتمييز. 

ويحيي الشيعة في العالم ذكرى عاشوراء هذا الجمعة، وهو عاشر يوم من شهر محرم، ويُمثل أقدس مناسبة دينية لأبناء الطائفة. 

وتشهد غالبية الدول العربية والإسلامية التي تقطنها طائفة شيعية تنظيم مراسم خاصة لإحياء هذه الذكرى ابتداء من اليوم التاسع لشهر محرم والذي يُطلق عليه بـ "تاسوعاء".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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