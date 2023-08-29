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ردا على مناورات أمريكية مشتركة..كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز القوة البحرية لكوريا الشمالية

كيم جونغ أون يزور المقر الرئيسي للبحرية في كوريا الشمالية. 2023/08/27
كيم جونغ أون يزور المقر الرئيسي للبحرية في كوريا الشمالية. 2023/08/27 Copyright KCNA/KNS/AP
بقلم:  يورونيوز
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حذر كيم جونغ أون بحسب الوكالة من أنه "بسبب الخطوات المتهورة والهجومية للولايات المتحدة والقوى المعادية الأخرى، تحولت المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية إلى أكبر نقطة تتركز فيها المعدات الحربية في العالم، وباتت الأكثر اضطرابا مع خطر نشوب حرب نووية".

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز القوة البحرية للبلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، محذرا من أن مياه شبه الجزيرة الكورية تطفح "بخطر حرب نووية".

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وشجب كيم تنامي التعاون الثلاثي بين "زعماء العصابات"، في إشارة إلى قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الذين تجري بلادهم مناورات بحرية مشتركة.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم الذي زار مقر القيادة البحرية الأحد قال إن الحلفاء الثلاثة "اختلوا ببعضهم البعض" مؤخرا، في إشارة إلى قمة كامب ديفيد التي عقدت هذا الشهر.

وأضافت الوكالة أنه اتهم واشنطن بأنها باتت "أكثر هياجا من أي وقت مضى"، من خلال إجراء مناورات بحرية مشتركة، ونشر أصول استراتيجية نووية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية على أساس دائم.

Kim Hong-ji/ AP
مناورات بحرية أمريكية كورية جنوبية في ساحل يانغ يانغ. 2023/08/28Kim Hong-ji/ AP

وأكد كيم أن "تحقيق النجاحات من خلال التطوير السريع للقوة البحرية أصبح مسألة ملحة للغاية في ظل المحاولات العدوانية الأخيرة للأعداء".

وأظهرت صور نشرتها صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية كيم برفقة ابنته الصغيرة، وهو يتفقد قيادة قوة البحرية ويلتقط الصور مع عشرات الضباط.

朝鮮通信社/AP
كيم جونغ أون مع ابنته التي يقال إنها تدعى جو آي، يتم الترحيب بهما خلال زيارتهما لمقر البحرية في كوريا الشمالية. 2023/08/27朝鮮通信社/AP

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الثلاثاء مناورات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونغ يانغ.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان إن المناورات التي جرت في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو جنوب كوريا الجنوبية، شاركت فيها مدمرات مجهزة بأنظمة رادار إيجيس من الدول الثلاث.

Kim Hong-ji/AP
تدريبات مشتركة لجنود كوريين جنوبيين وأمريكيين في ساحل يانغ يانغ. 2023/08/028Kim Hong-ji/AP

وتجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أيضا مناورات "درع الحرية أولتشي" السنوية التي تثير دائما غضب بيونغ يانغ.

وأجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من اختبارات الأسلحة هذا العام، ونفّذت الأسبوع الماضي محاولتها الثانية لوضع قمر صناعي للتجسس في المدار التي باءت بالفشل.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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