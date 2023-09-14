بقلم: يورونيوز

الكرملين: بوتين يقبل الدعوة لزيارة كوريا الشمالية و زيارة كيم إلى روسيا ستستمر "بضع أيام أخرى"

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا والتي بدأت الثلاثاء ستستمر "بضع أيام أخرى"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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وأكد للصحافيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل "بسرور" دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية.

وأهدى كل من بوتين وكيم الآخر بندقية خلال الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلن الكرملين الخميس.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين بأن بوتين "أعطى (كيم) بندقية من إنتاجنا تعد من أفضل نوعية. تلقى في المقابل، بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية"، مضيفا أن بوتين أهدى كيم أيضا "قفازا يعد جزءا من بزة فضاء استُخدمت في الفضاء مرّات عدة".