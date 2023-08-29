بكين تتفوق من ناحية العدد والعتاد على الصين.. فما هي وصفة واشنطن العسكرية؟

بقلم: يورونيوز

منذ بداية العام، حذر وزير البحرية الأمريكي من البحرية الصينية تتمتع بمزايا كبيرة مقارنة بمنافستها الأمريكية، بما في ذلك أسطول أكبر، وقدرة أكبر على بناء السفن الحربية وإنتاجها. فما هي وصفة الولايات المتحدة للرد على ذلك؟

تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية نشر آلاف الطائرات المسيّرة خلال العامين المقبلين لمواجهة التفوق الصيني على مستوى العدد وكمية العتاد العسكري، وفق ما كشفت مسؤولة عسكرية الإثنين.

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وقال نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس إن التفوق الأساسي للصين هو "الكمية: عدد أكبر من السفن، عدد أكبر من الصواريخ، عدد أكبر من العناصر".

وأضافت خلال مؤتمر للتقنية العسكرية في واشنطن أن بلادها تعتزم مواجهة التفوق الكمّي الصيني بتفوّق كمّي خاص بها، "لكن التخطيط (لمواجهته) سيكون أصعب، ضربه سيكون أصعب، هزيمته ستكون أصعب".

وأشارت إلى أن الهدف هو "نشر أنظمة مستقلّة مستنزِفة بمقدار الآلاف، في مجالات مختلفة، خلال الأشهر الـ18 إلى الـ24 المقبلة".

كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع الأمريكي Alex Brandon/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين بمثابة أبرز التحديات التي تواجهها عالميًا في مجالات عدة، وأكد مسؤولوها غير مرة سعيهم لتفادي أي مواجهة مباشرة معها خصوصاً في التباين بشأن تايوان.

وفي حين تتمتع هذه الجزيرة بحكم ذاتي ودعم أمريكي، تعدّها بكين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وتعهدت إعادتها إلى كنفها بالقوة إن لزم الأمر.