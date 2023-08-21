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بكين تستنكر الإعلان المشترك الصادر بعد القمة بين واشنطن وسيول وطوكيو

المتحدث باسم الخارجين الصيني وانغ ونبين
المتحدث باسم الخارجين الصيني وانغ ونبين Copyright Mark Schiefelbein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
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ندّدت الصين يوم الإثنين بالإعلان المشترك الصادر عن واشنطن وسيول وطويكو إثر قمة بقيادة الولايات المتحدة، وجاء فيها أن الدول الثلاث تعارض "التصرفات العدوانية والخطيرة" و"المطالب البحرية غير المشروعة" للصين في منطقة آسيا الهادئ.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "في اجتماع كامب ديفيد شوّه زعماء الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا الجنوبية وهاجموا الصين بشأن القضايا البحرية المتعلقة بتايوان، وتدخلوا في الشؤون الداخلية للصين وزرعوا الخلاف عمداً بين الصين وجيرانها". 

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وأضاف المتحدث وانغ ونبين قائلاً "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الشديدة وقدمت احتجاجات شديدة للأطراف المعنية".

ويوم الجمعة الماضي، دشّن الرئيس جو بايدن وزعيمي اليابان وكوريا الجنوبية الجمعة "حقبة جديدة" من التعاون الأمني الثلاثي الوثيق في كامب ديفيد. 

وشكر بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يو على "الشجاعة السياسية" التي أظهراها عبر العمل على هذا التقارب، رغم الماضي المؤلم الذي تمثل في استعمار اليابان لكوريا الجنوبية.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك "قيادتكما، بدعم كامل من الولايات المتحدة، أوصلتنا إلى هنا لأن كلاً منكما يدرك أن عالمنا يقف عند نقطة انعطاف".

وشدّد على أن القمة لم تكن حول الصين الساعية إلى تعزيز حضورها الإقليمي في عهد الرئيس شي جين بينغ، بما في ذلك عبر تدريبات واسعة في محيط تايوان التي تعتبرها جزءاً من أراضيها ستستعيده بالقوة إن لزم الأمر.

لكن في بيان مشترك، قال الزعماء الثلاثة إنهم يعارضون "السلوك الخطير والعدواني" للصين في النزاعات في بحر الصين الشرقي والجنوبي. وجاء في البيان "نعارض بشدة أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم في مياه المحيطين الهندي والهادئ".

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