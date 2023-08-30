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شاهد: ضمن مهرجان ثقافي.. السعودية تقيم أول سباق نسائي لقيادة الجمال

فعاليات مهرجان الجمال
فعاليات مهرجان الجمال Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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يمتد المهرجان من 1 آب/ أغسطس وحتى 7 أيلول/ سبتمبر، ويشارك فيه 589 متسابقًا وقيمة جوائزه تتعدى الـ14.9 مليون دولار أمريكي.

شهدت المملكة العربية السعودية إقامة سباق للجمال، وهو رياضة تقليدية وثقافية في البلاد. ويهدف مهرجان ولي العهد للجمال إلى الحفاظ على هذه الرياضة وحمايتها وترويجها أمام الجمهور العالمي.

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وشهد المهرجان يوم الإثنين الماضي سباقاً خاصاً بالنساء لأول مرة بمشاركة 13 متسابقة في ميدان الطائف للجمال، وكانت المشاركات من السعودية واليمن والأردن وقطر وإيران وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

AP Photo
فازت أمريكية بالمركز الأولAP Photo

وفازت بالسباق الأمريكية تايلور ديس، وجاءت الإيرانية عزة الله فرموش في المركز الثاني، وماريك وارد من ألمانيا في المركز الثالث.

انطلق المهرجان في عام 2018 بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحقق في العام نفسه رقماً قياسياً دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر حدث رياضي للجمال.

ويمتد المهرجان من 1 آب/ أغسطس وحتى 7 أيلول/ سبتمبر، ويشارك فيه 589 متسابقًا وقيمة جوائزه تتعدى الـ14.9 مليون دولار أمريكي.

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