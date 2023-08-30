شاهد: رفع تصنيف الإعصار إيداليا إلى الفئة الثالثة مع اقترابه من فلوريدا

بقلم: يورونيوز

حذر مركز الأعاصير من ارتفاع قد يكون كارثيا لمنسوب المياه في بعض المناطق الساحلية يصل إلى ما بين ثلاثة وخمسة أمتار.

رفعت وكالة الأرصاد الجوية الأميركية تصنيف الإعصار إيداليا إلى الفئة الثالثة في ساعة مبكرة الأربعاء مع اقترابه من شمال غرب فلوريدا، على ما أعلن المركز الوطني لمراقبة الأعاصير.

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وقالت هيئة الأرصاد في تحديثها للمعلومات الساعة 2,00 صباحا بتوقيت ساحل الولايات المتحدة الشرقي (06,00 ت غ) إن "إيداليا إعصار من الفئة الثالثة على مقياس سافير سمبسون للأعاصير. من المتوقع أن تشتد قوته، وأن يصبح إيداليا إعصارا من الفئة الرابعة قبل أن يصل ساحل بيغ بيند في فلوريدا هذا الصباح".

وأضاف المركز أن "بيانات طائرة الرصد هريكين هانتر تشير إلى أن الرياح القصوى المرافقة اشتدت لتصل إلى حوالى 195 كيلومترا في الساعة مع عواصف أكثر قوة".

وأوضح أن "إيداليا سيبقى على الأرجح إعصارا أثناء عبوره في جنوب جورجيا .. وربما أيضا لدى وصوله ساحل جورجيا أو جنوب كارولاينا الجنوبية".

وكانت السلطات في فلوريدا قالت إن إعصارا بهذه القوة قلما يحدث في ساحل الولاية الشمالي الغربي وأمرت بإخلاء واسع النطاق للمنطقة وأصدرت تحذيرات من فيضانات قبيل وصوله اليابسة.

ويُتوقع أن تتسبب مياه خليج المكسيك الساخنة في زيادة شدة رياح إيداليا، وفق مركز الأعاصير.

وحذر المركز من ارتفاع قد يكون كارثيا لمنسوب المياه في بعض المناطق الساحلية يصل إلى ما بين ثلاثة وخمسة أمتار.

وقالت رئيسة الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ ديان كريسويل قبل رفع تصنيف الإعصار للفئة الثالثة "عدد قليل من الأشخاص يستطيعون النجاة إذا كانوا في مسار مد مائي مترافق مع عاصفة قوية وهذه العاصفة ستكون قاتلة إذا لم نبتعد عن مسار الخطر ونتعاطى مع الأمر بجدية".

وتعتبر الأعاصير من الفئة الثالثة على مقياس سافير سيمبسون من الأحوال الجوية القصوى.

ويحذّر علماء من أنّ العواصف باتت أكثر شدّة مع ارتفاع درجات حرارة الأرض بسبب تغيّر المناخ.