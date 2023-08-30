شاهد: صور أولى بعد الانقلاب.. رئيس الغابون المخلوع يدعو "الأصدقاء" لرفع الصوت عاليا بعد الانقلاب

بقلم: يورونيوز

دعا رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بعد تنفيذ عسكريين انقلاباً الأربعاء "جميع الأصدقاء" إلى "رفع أصواتهم" وذلك في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بونغو في الفيديو الذي ظهر فيه جالساً على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق: "أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون، أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي"، مؤكّداً أنه في "منزله".

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وكان قد أُعلن فوز علي بونغو (64 عاماً) الذي يرأس الغابون منذ أكثر من 14 عاماً، في انتخابات السبت قبل لحظات من الانقلاب.

وأضاف بونغو في الفيديو: "ابني في مكان وزوجتي في مكان آخر، وأنا في منزلي ولا يحدث شيء، لا أعرف ما يحدث. أطلب منكم رفع أصواتكم".

و"أوقف" ابنه نور الدين بونغو فالنتان مع ستة آخرين من المستشارين المقربين لبونغو بتهم "الخيانة العظمى واختلاس الأموال العامة والتزوير"، وفق ما أعلن الانقلابيون نهاية الصباح.

ولم يذكر العسكريون شيئاً عن مصير زوجته الفرنسية الغابونية سيلفيا بونغو أونديمبا.