شاهد: دبة تتجول مع صغيريها بين الناس في قرية إيطالية

بقلم: يورونيوز

يمكن رؤية أمارينا وهي تسير على الطريق قبل أن تنزل على مجموعة من السلالم وتبتعد عن تجمع المواطنين.

جالت دبة رفقة ديسمين في قرية في وسط إيطاليا السبت الماضي، بينما كان السكان المحليون يراقبون هذا المرور بذهول.

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أمارينا، الدبة التي شوهدت عدة مرات في منطقة أبروتسو، ظهرت هذه المرة مع ديسميها في سان سيباستيانو دي مارسي، وهي قرية صغيرة بالقرب من لاكويلا، في وسط إيطاليا.

تجول الدببة في قرية إيطالية AP Photo

وفي مقطع فيديو صوره أحد المارة، يمكن رؤية أمارينا وهي تسير على الطريق قبل أن تنزل على مجموعة من السلالم وتبتعد عن تجمع المواطنين.