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شاهد: دبة تتجول مع صغيريها بين الناس في قرية إيطالية

تجول الدببة في قرية إيطالية
تجول الدببة في قرية إيطالية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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يمكن رؤية أمارينا وهي تسير على الطريق قبل أن تنزل على مجموعة من السلالم وتبتعد عن تجمع المواطنين.

جالت دبة رفقة ديسمين في قرية في وسط إيطاليا السبت الماضي، بينما كان السكان المحليون يراقبون هذا المرور بذهول.

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أمارينا، الدبة التي شوهدت عدة مرات في منطقة أبروتسو، ظهرت هذه المرة مع ديسميها في سان سيباستيانو دي مارسي، وهي قرية صغيرة بالقرب من لاكويلا، في وسط إيطاليا.

AP Photo
تجول الدببة في قرية إيطاليةAP Photo

وفي مقطع فيديو صوره أحد المارة، يمكن رؤية أمارينا وهي تسير على الطريق قبل أن تنزل على مجموعة من السلالم وتبتعد عن تجمع المواطنين.

المصادر الإضافية • أ ب

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