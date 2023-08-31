EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

مقتل ما لا يقل عن 63 شخصاً في حريق مبنى بجنوب إفريقيا

موقع المبنى الذي حصل فيه الحريق في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا،
موقع المبنى الذي حصل فيه الحريق في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في مبنى من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ الخميس إلى 63 شخصاً، وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في المدينة.

وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي لإذاعة محلية "انتشلنا 63 جثة، وهناك 43 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة".

اعلان

وتظهر مقاطع الفيديو من مكان الحادث ألسنة اللهب البرتقالية الضخمة تجتاح الطابق السفلي من المبنى، ويبدو أن عشرات الأشخاص فروا إلى الخارج.

وفي سلسلة من التغريدات التي تمت مشاركتها على موقع X، المعروف سابقاً باسم Twitter، قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولودزي، إن العديد من الأشخاص يخضعون للعلاج وتم نقل بعضهم إلى مرافق الرعاية الصحية.

ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق، بحسب ما أفادت شبكة "SABC" العامة

وقالت خدمات الطوارئ في جوهانسبرج إنه تم الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس.

وجاء في البيان: “في هذه المرحلة، لا يزال سبب حادث الحريق موضع تحقيقات”. وأضافت: "تم تفعيل المسؤولين من إدارة الكوارث في مدينة جوهانسبرج لبدء تسهيل إغاثة الأسر المتضررة"..

المصادر الإضافية • وكالات

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بيونغ يانغ تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى في إطار "تدريب على ضربة نووية تكتيكية"

روسيا تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في منطقة موسكو دون وقوع ضحايا وأوكرانيا تخطط لبلوغ القرم

فيديو: المياه تغمر محطة مترو أنفاق تايمز سكوير في نيويورك

ضحايا جوهانسبرغ قتل جرحى حريق حوادث