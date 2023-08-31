مقتل ما لا يقل عن 63 شخصاً في حريق مبنى بجنوب إفريقيا

بقلم: يورونيوز

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في مبنى من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ الخميس إلى 63 شخصاً، وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في المدينة.

وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي لإذاعة محلية "انتشلنا 63 جثة، وهناك 43 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة".

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وتظهر مقاطع الفيديو من مكان الحادث ألسنة اللهب البرتقالية الضخمة تجتاح الطابق السفلي من المبنى، ويبدو أن عشرات الأشخاص فروا إلى الخارج.

وفي سلسلة من التغريدات التي تمت مشاركتها على موقع X، المعروف سابقاً باسم Twitter، قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولودزي، إن العديد من الأشخاص يخضعون للعلاج وتم نقل بعضهم إلى مرافق الرعاية الصحية.

ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق، بحسب ما أفادت شبكة "SABC" العامة

وقالت خدمات الطوارئ في جوهانسبرج إنه تم الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس.

وجاء في البيان: “في هذه المرحلة، لا يزال سبب حادث الحريق موضع تحقيقات”. وأضافت: "تم تفعيل المسؤولين من إدارة الكوارث في مدينة جوهانسبرج لبدء تسهيل إغاثة الأسر المتضررة"..