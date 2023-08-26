شاهد: بسبب إصرار أحد الركاب على تحضير الشاي.. حريق يشب في قطار غربي الهند يخلف 9 قتلى

بقلم: يورونيوز

قُتل تسعة أشخاص على الأقل السبت، عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.

وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو (جنوب) عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.

اعلان

وقال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي لوكالة فرانس برس: "كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية. حاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق".

أضاف: "قضى تسعة أشخاص ثلاثة منهم نساء. وأصيب تسعة آخرون بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم". ولم يتم بعد تأكيد هوية الضحايا.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار، في حين تمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية اسطوانة غاز انفجرت وحاولوا استخدامها.

تضم الهند شبكة سكك حديد هي من الأكبر في العالم. وشهدت الكثير من الكوارث في السنوات الماضية كان أسوأها في 1981 عندما خرج قطار عن سكته أثناء عبوره جسرا في ولاية بيهار وسقط في نهر أسفل الجسر موديا ب800 شخص.