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شاهد: الشرطة الأمريكية تطلق النار على امرأة حامل حاولت دهس أحد عناصرها

لحظة توقيف المرأة
لحظة توقيف المرأة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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نشرت السلطات في ولاية أوهايو مشاهد من كاميرا مُعلّقة على جسم عناصر الشرطة، وتُظهر إطلاق هؤلاء النار على المواطنة تاكيا يونغ مما أدى إلى مقتلها.

وأوضحت الشرطة أن محاولة توقيف المرأة الحامل البالغة من العمر 21 عامًا حصلت بعد الاشتباه بأنها سرقت أحد المتاجر.

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وبعد رفضها التوقف ومحاولتها دهس أحد عناصر الشرطة، قامت القوى الأمنية بإطلاق النار عليها، ما أدى إلى وفاتها مع جنينها.

AP Photo
لحظة إطلاق النار على المرأةAP Photo

من جهتها، استنكرت العائلة الحادث، وقالت جدتها نادين يونغ لصحيفة "كولومبوس ديسباتش" إن "المرأة أم لولدين عمرهما ستة وثلاثة أعوام، وكان من المقرر أن تلد ابنتها في تشرين الثاني/ نوفمبر".

وأضافت: "لقد سرقت شيئًا من المتجر. لم يكن عليهم إطلاق النار عليها. كانت ستخرج في النهاية من السيارة. لم يكن عليهم قتلها هي والجنين".

المصادر الإضافية • أ ب

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