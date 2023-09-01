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جنوب إفريقيا: ارتفاع عدد ضحايا حريق مبنى في جوهانسبرغ إلى 76 قتيلا

رجال الانقاذ يستعينون بكلاب K9 في عمليات البحث
رجال الانقاذ يستعينون بكلاب K9 في عمليات البحث Copyright LUCA SOLA/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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ارتفعت حصيلة حريق اندلع ليل الأربعاء-الخميس في مبنى بوسط جوهانسبرغ، العاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقيا، إلى 76 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات الجمعة.

وكانت حصيلة سابقة نشرتها السلطات الخميس أفادت بمقتل 74 شخصاً، بينهم 12 طفلاً على الأقلّ، وإصابة حوالى 60 آخرين بجروح.

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وقال وزير الصحة جو فاهالا للصحافيين "لدينا 76 قتيلاً. لقد توفي شخصان في المستشفى" متأثرين بجروحهما.

من جهته أعلن مدير الطب الشرعي ثيمباليتو مباهلازا إنّه "من بين جميع الجثث التي تمّ انتشالها، لدينا فقط 12 جثة يمكن التعرّف عليها بصرياً".

وأضاف بالنسبة للجثث المتبقّية "سيستغرق الأمر بعض الوقت للانتهاء من عيّنات الحمض النووي".

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا وصف الحريق بأنه "مأساة كبيرة".

واندلع الحريق في مبنى متداع مؤلف من أربعة طوابق وغير مخصّص للسكن لكنّه مع ذلك كان مكتظّاً بأشخاص فقراء يسكنون فيه بطريقة غير قانونية.

وصُنّف هذا الحريق من بين حرائق المباني الأكثر فتكًا في السنوات العشرين الأخيرة في العالم بعد أن تجاوز عدد ضحاياه عدد قتلى حريق برج غرينفيل اللندني المؤلف من 24 طابقًا والذي أسفر في حزيران/يونيو 2017 عن 72 قتيلاً.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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