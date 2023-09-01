شاهد: ناسا ترصد حفرة في موقع تحطّم المركبة لونا-25 الروسية على سطح القمر

بقلم: يورونيوز

بعد ارتطام المسبار الروسي بسطح القمر وفشل روسيا في المهمة، كان مسبار "ناسا" لها بالمرصاد، واكتشف الحفرة المحتملة التي خلفتها "لونا-25".

رصدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) حفرة صغيرة جديدة على سطح القمر، والتي من المحتمل أن تكون ناجمة عن ارتطام المسبار الروسي لونا-25 بسطح القمر قبل حوالي أسبوعين.

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واكتشفت ناسا الحفرة الجديدة بواسطة مسبار "مستكشف القمر المداري (LRO) من خلال مقارنة الصور التي التقطها هذا المسبار قبل الاصطدام وبعده لنقطة الارتطام التي حددتها وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس حسب تقديراتها. يبلغ قطر الحفرة الجديدة حوالي 10 أمتار (32 قدمًا)، والتي تقع على بعد حوالي 400 كيلومتر من نقطة الهبوط الأصلية المخططة للونا-25.

مسبار لونا-25 الروسي لحظة انطلاقه إلى القمر AP/Roscosmos

وتحطم مسبار لونا-25 في 19 آب / أوغسطس، مما بدد آمال روسيا في إحياء برنامجها لاستكشاف القمر، وذلك على عكس الهند التي نجحت بعد أيام قليلة من تحطم المسبار الروسي في إرسال أول مركبة غير مأهولة لها إلى سطح القمر.

والتقط مسبار LRO، الذي يدور حول القمر منذ عام 2009، أحدث صورة له قبل الارتطام في يونيو 2022. وتمت مقارنة ذلك بصورة تم التقاطها في 24 أغسطس 2023. وجاء في بيان لوكالة ناسا: "كون هذه الحفرة الجديدة قريبة من نقطة الارتطام المقدرة للونا-25، فإن فريق LRO يخلص إلى أنه من المحتمل أن تكون الحفرة ناتجة عن تلك المهمة، وليس من اصطدام طبيعي".