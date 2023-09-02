تل أبيب: عشرات الإصابات في اشتباكات بين طالبي لجوء إريتريين والشرطة الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

أطلقت الشرطة الرصاص الحي باتجاه متظاهرين وأصابت عددًا منهم.

أصيب 75 شخصًا في أعمال عنف تتصاعد وتيرتها في تل أبيب حسب أرقام خدمة الطوارئ الإسرائيلية نجمة داود الحمراء، بعد اندلاع احتجاجات عنيفة بين مئات من طالبي اللجوء الإريتريين والشرطة الإسرائيلية بسبب حدث نظمته السفارة الإريترية.

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قالت الشرطة الإسرائيلية إن من بين المصابين 27 شرطيًا، و3 متظاهرين أصيبوا بأعيرة نارية.

واندلعت المواجهات بعد خروج مواطنين إريتريين معارضين لحكومتهم من طالبي اللجوء في مظاهرات، وكانوا ينوون الذهاب نحو سفارتهم، حيث قامت الشرطة بنصب الحواجز في منطقة "يد حروتسيم" لمنعهم من الوصول.

إلا أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز وقاموا بتكسير نوافذ المباني وزجاج المركبات في شارع "ياد حروتس" بحسب وكالة وفا.

كما أكدت الوكالة قيام الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 11 متظاهرًا.

وعلى إثر هذه المواجهات، كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي وقائد الشرطة يعقوب شبتاي باستعادة النظام.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد المتظاهرين Ohad Zwigenberg/ AP

وقام الأريتريون بتنظيم احتجاجات مماثلة في دول مختلفة حول العالم، مع احتفال بلادهم بمرور 30 عامًا على الاستقلال.

وفي وقت سابق من هذا العام، وصفت إريتريا المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين نظموا مسيرة ضد هذه الأحداث بأنهم "حثالة اللجوء".

ويشكل الإريتريون أغلبية أكثر من 30 ألف طالب لجوء إفريقي في إسرائيل.