شاهد: إغلاق المحال التجارية في باكستان بسبب إضراب العمّال

بقلم: يورونيوز

بدأ العمال في باكستان يوم السبت إضرابًا عن العمل مع استمرار ارتفاع تكاليف الكهرباء وأسعار الوقود.

وأغلقت معظم أسواق الجملة والتجزئة في كراتشي ولاهور وبيشاور. اعلان وارتفعت أسعار الكهرباء في باكستان بسبب ارتفاع أسعار النفط المستورد وانخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار. العمال في باكستان AP Photo وتعتمد البلاد بشكل كبير على النفط المستورد لتوليد الطاقة. كما قامت الحكومة بزيادة معدلات الضرائب وخفضت عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الكهرباء المدعومة بموجب اتفاقية تم توقيعها مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي.