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شاهد: إغلاق المحال التجارية في باكستان بسبب إضراب العمّال

العمال في باكستان
العمال في باكستان Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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بدأ العمال في باكستان يوم السبت إضرابًا عن العمل مع استمرار ارتفاع تكاليف الكهرباء وأسعار الوقود.

وأغلقت معظم أسواق الجملة والتجزئة في كراتشي ولاهور وبيشاور.

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وارتفعت أسعار الكهرباء في باكستان بسبب ارتفاع أسعار النفط المستورد وانخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار.

AP Photo
العمال في باكستانAP Photo

وتعتمد البلاد بشكل كبير على النفط المستورد لتوليد الطاقة.

كما قامت الحكومة بزيادة معدلات الضرائب وخفضت عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الكهرباء المدعومة بموجب اتفاقية تم توقيعها مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي.

المصادر الإضافية • أ ب

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باكستان بيشاور، باكستان حقوق العمال