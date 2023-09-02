العراق يعلن عن دخول 3.5 مليون زائر إلى أراضيه وحادث سير يودي بحياة 18 معظمهم إيرانيين

بقلم: يورونيوز

تعتبر زيارة الأربعين أكبر تجمع عام سنوي في العالم، حيث يسير الزوار نحو كربلاء المكان الذي قتل فيه الحسين ابن علي حفيد النبي في معركة الطف.

قتل نحو 18 شخصًا معظمهم من الزوار الإيرانيين في حادث سير شمالي بغداد وفق مصادر طبية عراقية.

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وانقلبت حافلة تقل زوارًا إيرانيين إلى مدينة كربلاء بالقرب من بلدة بلد حوالي 90 كيلومترًا شمال بغداد. وكان من بين الضحايا 15 رجلًا وثلاث نساء.

وقال المسؤولون إن من بينهم 10 إيرانيين وعراقيين اثنين – سائق الحافلة وابنه – وستة جنسيات غير معروفة.

لكن مصادر في وزارة الصحة العراقية قالت في وقت لاحق إن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 19 قتيلا.

3.5 مليون زائر

من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري عن دخول أكثر من ثلاثة ونصف مليون زائر من خارج العراق.

تصريحات الشمري جاءت بعد اجتماع مع محافظ النجف لبحث سير الخطة الأمنية والخدمية لزيارة أربعينية الإمام الحسين.

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يترأس اجتماعا أمنيا في النجف المكتب الإعلامي لوزير الداخلية

ويتوافد الشيعة إلى كربلاء من العراق ومن إيران والخليج وبعض الدول الأخرى، لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين. الزيارة المقدسة التي تعتبر أكبر تجمع سنوي عام في العالم.

ويأتي غالبية الزوار سيرًا على الأقدام، حيث تنصب على طول الطرق موائد الطعام والخدمات الأخرى.

وزيارة الأربعينية هي اليوم الأربعين بعد يوم عاشوراء، يوم مقتل حفيد النبي محمد الإمام الحسين في معركة الطف بكربلاء في القرن السابع.