شاهد: أكبر قطعة جبن في المكسيك

بقلم: يورونيوز

تم إنشاء كرة الجبن "كويسيللو" العملاقة، المعروفة أيضًا باسم "جبنة أواكساكا" بفضل تكاتف جهود 80 عاملاً وحوالى 6 آلاف لتر من الحليب.

تمكن فريق من العمال في مدينة بيجيجيابان، الواقعة بولاية تشياباس جنوب المكسيك، من تحطيم الرقم القياسي العالمي ودخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد إنجازهم لأكبر كرة جبن.

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ويبلغ وزن الكرة 558 كيلوغرامًا حيث تجاوزت الكرة 350 كيلوغرامًا المطلوبة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتحطيم الرقم القياسي، إذ لم تكن هناك سابقة لهذا الرقم القياسي.

تم إنشاء كرة الجبن "كويسيللو" العملاقة، المعروفة أيضًا باسم "جبنة أواكساكا" بفضل تكاتف جهود 80 عاملاً وحوالى 6 آلاف لتر من الحليب.

هوغو فيلاسكيز، الذي يعمل مزارع ألبان قال: "هذا الإنجاز مصدر فخر بالنسبة إلينا. نحن سعداء ونفتخر بوجودنا هنا. وبالنسبة لي ولمربي الماشية في مدينتنا وفي هذه المنطقة، سيظلّ إنجاز أكبر قطعة جبن في العالم جزءًا من التاريخ". أما كارلا نيزا، التي تقيم في بيجيجيابان فقالت: "نحن فخورون جدًا لكون مدينتنا ومنطقتنا يمكن رؤيتها في جميع أنحاء العالم".