أرسنل يطيح بمانشستر يوناتيد بالضربة القاضية وفوز ثمين لليفربول على أستون فيلا

بقلم: يورونيوز

انتزع أرسنال فوزاً قاتلاً على مانشستر يونايتد بتسجيله هدفين في الوقت البدل من الضائع من المباراة ليخرج فائزاً 3-1، في حين حقق ليفربول فوزاً لافتاً على أستون فيلا 3-صفر الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، في حين مني مانشستر يونايتد بخسارته الثانية هذا الموسم بعد سقوطه أمام توتنهام صفر-2 في الجولة الثانية ليبقى رصيده 6 نقاط.

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على ملعب الامارات في شمال لندن، فشل مانشستر يونايتد مرة جديدة في العودة فائزاً من خارج الديار في مواجهة الخمسة الكبار ليسقط بالضربة القاضية هذه المرة.

- فوز لافت -

وعلى ملعب انفيلد، خاض ليفربول افضل مباراة له هذا الموسم ليخرج بفوز عريض على استون فيلا بثلاثية نظيفة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث متخلفا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بسجل مثالي حتى الان.

والفوز هو الثالث تواليا لليفربول بعد تعادله في مباراته الافتتاحية ضد مضيفه تشلسي.

وكان ليفربول رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني (نحو 190 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي لضم صلاح بحسب تقارير صحافية يوم الجمعة.

يذكر ان باب الانتقالات في البطولات الاوروبية الكبرى اقفل في الاول من الشهر الحالي لكنه لا يزال مفتوحا أمام الأندية السعودية حتى السابع من أيلول/سبتمبر.