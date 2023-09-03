EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

الرئيس النيجيري يستدعي جميع سفراء بلاده من الخارج

رئيس نيجيريا بولا تينوبو
رئيس نيجيريا بولا تينوبو Copyright Gbemiga Olamikan/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber

استدعى رئيس نيجيريا بولا تينوبو سفراء بلاده من الخارج في إطار خطوات لإعادة تنظيم إدارته الجديدة وتعزيز الكفاءة.

ومنذ توليه منصبه في ايار/مايو الماضي، أعلن تينوبو سلسلة اصلاحات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، لكن المبادرات تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة على المدى القصير.

اعلان

وأعلن المتحدث الرئاسي أجوري نيجلالي في وقت متأخر مساء السبت أن الاستدعاء صدر بعد أن اجرى تينوبو "دراسة متأنية" للأوضاع في قنصليات وسفارات نيجيريا في أنحاء العالم.

وأضاف "الرئيس عازم على ضمان أن الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي ستميزان من الآن فصاعدا تقديم الخدمات الأجنبية والمحلية للمواطنين والمقيمين والزوار المحتملين على السواء".

وأعفي ممثلو نيجيريا الدائمون لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف من هذا الاجراء، بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأكد وزير الخارجية يوسف مايتاما توغار استدعاء جميع السفراء، ما يزيد من احتمال تعيين مبعوثين جدد أو إعادة توزيع المبعوثين الحاليين في أماكن أخرى.

انتُخب تينوبو في شباط/فبراير في عملية طعن معارضوه بنتائجها ولم يبّت القضاء بعد هذه الطعون.

ويواجه الرئيس النيجيري الجديد سلسلة تحديات من بينها الديون الخارجية وتدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع معدّلي التضّخم والبطالة وانعدام الأمن في أنحاء عدة من البلاد.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

السودان: مقتل 35 شخصا في الخرطوم وأم درمان بقصف جوي ومدفعي بين الجيش السوداني والدعم السريع

أوكرانيا تدمر 22 مسيرة روسية فوق أوديسا.. وتعبئة عسكرية جديدة لـ280 ألف جندي روسي

هدنة ومحادثات سلام بين الحكومة الكولومبية وجماعة مسلّحة

جنيف الأمم المتحدة علاقات دولية نيجيريا علاقات دبلوماسية