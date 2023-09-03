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ما سرّ تدمير 22 مسيّرة روسية في منطقة أوديسا؟

أرشيف
أرشيف Copyright VIKTOR KOROTAYEV/AFP
بقلم:  يورونيوز
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أفاد بيان أن 25 مسيّرة هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد أُطلقت "ودمّر سلاح الجو 22 منها.. بالتعاون مع الدفاعات الجوية لمكوّنات أخرى ضمن قوات الدفاع الأوكرانية".

أعلن سلاح الجو الأوكراني الأحد أنه دمّر 22 مسيّرة روسية بمنطقة أوديسا الجنوبية. وقال سلاح الجو الأوكراني على تطبيق تلغرام "أطلق المحتلون الروس عدة موجات من الهجمات عن طريق مركبات غير مأهولة من طراز شاهد-136/131 من الجنوب والجنوب الشرقي".

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وأفاد أن 25 مسيّرة هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد أُطلقت "ودمّر سلاح الجو 22 منها.. بالتعاون مع الدفاعات الجوية لمكوّنات أخرى ضمن قوات الدفاع الأوكرانية".

بعد انهيار اتفاق في تموز/يوليو رعته الأمم المتحدة يضمن العبور الآمن لشحنات الحبوب من البحر الأسود، كثّفت روسيا هجماتها على منطقتي جنوب أوديسا وميكولايف الأوكرانيتين، حيث توجد موانئ وبنى تحتية حيوية بالنسبة لتصدير الحبوب.

والشهر الماضي، وصلت أول سفينة شحن مدنية تمر عبر البحر الأسود من أوكرانيا إلى اسطنبول في تحد للحصار الروسي.

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن سفينتين أخريين عبرتا من "ممر الحبوب المؤقت في البحر الأسود" التابع للبلاد.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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