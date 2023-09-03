شاهد: شرطي أمريكي طارد سيارة مسرعة ليتفاجأ بوجود طفل على وشك الموت بداخلها

بقلم: يورونيوز

كانت أمه تصرخ وتطلب المساعدة وسارت بمركبتها بسرعة 130 كيلومترًا في الساعة من أجل الذهاب إلى المستشفى

بدأت القصة عندما كان الضابط بريندان فريزر من قسم شرطة وارن في مناوبته، يراقب الشارع يوم الثلاثاء، عندما مرت سيارة تسير بسرعة 130 كيلومترًا في الساعة، فقرر الضابط مطاردتها.

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وقفت المركبة المسرعة عند تقاطع أحد الطرق، لكن المفاجأة التي كانت بانتظار رجل الشرطة، هو صراخ امرأة من داخل السيارة تطلب المساعدة.

قالت السيدة "لدينا طفل يموت هنا!". يقول الشرطي إنه رأى صبيًا تحول لون وجهه إلى الأزرق وعيناه منقلبتان.

أخذ الشرطي الصبي من والدته ووضعه على ساعده وبدأ بضربه على ظهره.

يقول "عندها بدأ اللعاب والقيء يسقط على ذراعي.. هذا الأمر جعل الطفل يتنفس من جديد."

نقل الطفل إلى أحد المستشفيات، لكنه خرج في وقت لاحق، حصل ضابط الشرطة على إشادة كبيرة واعتبر عمله بطوليًا.