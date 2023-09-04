بقلم: Euronews

اكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين رفضه "الاقتراحات البديلة" من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الاسود والذي انسحبت منه موسكو في تموز/يوليو، مؤكدا إعداد "اقتراحات" لاحياء الاتفاق.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن روسيا مستعدة لاحياء اتفاق تصدير الحبوب في البحر الاسود "ما ان يتم" رفع القيود عن صادراتها.

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وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في سوتشي بجنوب روسيا، "سنقوم بذلك ما أن يتم التطبيق الكامل لكل الاتفاقات الواردة فيه بشأن رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية".

من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفضه "الاقتراحات البديلة" من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الاسود.

وقال إردوغان إن "الاقتراحات البديلة التي وضعت على جدول الأعمال لا يمكن أن تشكل نموذجا مستداما وآمنا يستند إلى التعاون بين الأطراف على غرار مبادرة البحر الاسود".

واوضح أن تركيا تعد "رزمة جديدة من الاقتراحات بالتشاور مع الامم المتحدة" بهدف احياء الاتفاق الحيوي بالنسبة الى الامدادات الغذائية العالمية.

وتؤكد روسيا أن العقوبات الغربية تحول دون تصدير منتجاتها الزراعية وأسمدتها الى السوق العالمية.