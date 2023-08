قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه قام بزيارة إلى منطقة زابوريجيا في جنوب شرق البلاد والتقى مع قوات تشارك في الهجوم المضاد على القوات الروسية في الجنوب.

وظهر زيلينسكي في مقطع فيديو مع جنود أوكرانيين كبار وهم ينظرون في خريطة لساحة القتال عند ما وصفه مكتب الرئيس بأنه نقطة قيادة بالقرب من بلدة أوريخيف.

Every day, we must remember that the advances of our warriors on the frontlines bring security and protection closer to all of our cities and villages.



I am grateful to each and every one who is fighting for the free future of our Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/50RXUFMIZ9