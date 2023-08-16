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عاجل. روسيا تعلن إسقاط ثلاث مسيّرات أوكرانية في منطقة كالوغا جنوب غرب العاصمة موسكو

1700 مسيرة أوكرانية تستخدم في الخرب مع روسيا
1700 مسيرة أوكرانية تستخدم في الخرب مع روسيا Copyright Libkos/AP.
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هي المرة الخامسة على الأقل تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من آب/أغسطس والسابع منها، إضافة الى يومي الخميس والسبت الماضيين

أعلنت روسيا الأربعاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.

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آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

08:09

روسيا تعلن إسقاط ثلاث مسيّرات أوكرانية جنوب غرب موسكو
 

أعلنت روسيا الأربعاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام أنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرا (02,00 ت غ) محاولة هجوم أوكراني عبر "ثلاث مركبات جوية من دون طيّار... في منطقة كالوغا".

وأكدت أن "كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، مشيرة الى أن الحادث لم يؤد الى سقوط قتلى أو جرحى.

وأكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا عبر تلغرام أن المسيّرات تمّ إسقاطها "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.

وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة.

وهي المرة الخامسة على الأقل تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من آب/أغسطس والسابع منها، إضافة الى يومي الخميس والسبت الماضيين.

وكانت وزارة الدفاع والسلطات المحلية أعلنت في الثالث من آب/أغسطس إسقاط سبع مسيّرات فوق كالوغا، مؤكدة أن الهجوم لم يتسبب بسقوط ضحايا.

10:24

أوكرانيا تعلن مغادرة أول سفينة شحن من ميناء على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد
 

غادرت أول سفينة شحن ميناء مدينة أوديسا المطل على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد أقامته كييف، وفق ما أعلن وزير أوكراني الأربعاء.

وقال الوزير المكلف شؤون البنى التحتية أولكسندر كوبراكوف إن "حاملة الحاويات جوزيف شولت... غادرت ميناء أوديسا وتبحر عبر الممر الموقت الذي أنشئ للسفن المدنية". وتأتي الخطوة رغم تحذير روسيا من أنها ستعتبر أي سفينة تتجه نحو المرافئ الأوكرانية أو إليها، هدفا عسكريا محتملا، عقب وقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في تموز/يوليو

09:16

أوكرانيا تعلن تضرّر منشآت للحبوب في أوديسا جراء مسيّرات روسية
 

قالت أوكرانيا الأربعاء إن مسيّرات روسية ألحقت أضرارا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت منذ أوقفت موسكو العمل باتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأوضح حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر على الشبكات الاجتماعية "نتيجة ضربات للعدو على أحد الموانئ المطلّة على الدانوب، تضرّرت مستودعات ومخازن حبوب" مشيرا إلى أن منطقة البحر الأسود شهدت موجتين من هجمات طائرات مسيّرة.

09:04

زيلينسكي يتفقد بعض الوحدات على الجبهة في منطقة زابوريجيا

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه قام بزيارة إلى منطقة زابوريجيا في جنوب شرق البلاد والتقى مع قوات تشارك في الهجوم المضاد على القوات الروسية في الجنوب.

وظهر زيلينسكي في مقطع فيديو مع جنود أوكرانيين كبار وهم ينظرون في خريطة لساحة القتال عند ما وصفه مكتب الرئيس بأنه نقطة قيادة بالقرب من بلدة أوريخيف.

 

وذكر المكتب في بيان "استمع الرئيس إلى تقارير القادة بخصوص مسار الأعمال القتالية في مناطق الخطوط الأمامية... وناقش مع الألوية والمقاتلين القضايا التي تمثل أكبر المشكلات بالنسبة لوحداتهم".

ومع بداية يونيو حزيران، بدأت أوكرانيا هجومها المضاد في الجنوب والجنوب الشرقي، على أمل إحداث صدع وسط القوات الروسية عن طريق التقدم جنوبا صوب بحر أزوف.

08:50

أوكرانيا تعلن استعادة قرية من القوات الروسية في الجبهة الجنوبية
 

أعلنت كييف الأربعاء أن قواتها استعادت من القوات الروسية قرية أوروغاين في منطقة دونيتسك، ضمن الهجوم الذي تشنه أوكرانيا على امتداد الجبهة الجنوبية.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار عبر منصات التواصل الاجتماعي "تم تحرير أوروغاين... الهجوم يتواصل".

وأطلقت كييف مطلع حزيران/يونيو هجوما مضادا لاستعادة مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد وجنوبها بعد الحصول على دعم عسكري غربي ضخم. الا أن كييف أقرت بصعوبة المعارك والتقدم في مواجهة الدفاعات الروسية، وبقيت نتائج هجومها دون ما كانت تأمل به.

ويأتي الاعلان الأوكراني عن استعادة أوروجاين غداة تأكيد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الموارد العسكرية الأوكرانية "شبه مستنفدة".

ولم تعلّق موسكو بعد على التصريحات الأوكرانية بشأن استعادة القرية.

وتعد دونيتسك من المناطق الرئيسية في المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وهي واحدة من أربع مناطق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّها العام الماضي، بعد أشهر من بدء غزو قوات بلاده لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتعد أوروجاين التي كان عدد سكانها يقدر بزهاء ألف نسمة قبل الحرب، ضمن مجموعة من القرى التي تعمل القوات الأوكرانية منذ أسابيع على استعادتها.

بور-جبر/كام/
 

08:21

أوكرانيا: طائرات مسيرة روسية هددت ميناء رئيسيا لصادرات الحبوب على نهر الدانوب

قال سلاح الجو الأوكراني يوم الأربعاء إن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا.

وتحدثت مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن سماع أنظمة دفاع جوي تطلق نيرانها بالقرب من ميناءي الدانوب، إسماعيل وريني.

وطلب أوليه كيبر حاكم أوديسا الجنوبية من سكان منطقة ميناء إسماعيل الاحتماء بالمخابئ في نحو الساعة 1:30 صباحًا (2230 بتوقيت غرينتش) قبل إلغاء الإنذار من الغارة الجوية بعد ساعة.

وكانت موانئ الدانوب الأوكرانية منفذا لربع صادرات الحبوب تقريبا قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وأصبحت منذ ذلك الحين المنفذ الرئيسي، مع إرسال الحبوب على قوارب إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود لشحنها إلى هناك.

08:12

لاتفيا تعزز أمن حدودها مع بيلاروس بعد عشرات المحاولات لعبور غير شرعي

 أمر وزير الدفاع في لاتفيا الثلاثاء الجيش بالمساعدة في تأمين حدود البلاد مع بيلاروس حليفة روسيا بعد تسجيل 96 محاولة عبور بشكل غير قانوني خلال 24 ساعة.

وقال حرس الحدود في بيان إن الوزير استدعى كذلك أفراد حرس الحدود من عطلاتهم لتعزيز تسيير دوريات على الحدود.

وذكر البيان أن لاتفيا لديها "معلومات تتعلق بزيادة محتملة لمجموعة من التهديدات المختلطة" وبأن السلطات في مينسك تشارك بشكل متزايد في تنظيم تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

15.08.2023
23:24

روسيا لم تعزّز قواتها عند الحدود مع فنلندا (الخارجية الفنلندية)


أكّدت وزيرة الخارجية الفنلندية الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن روسيا لم تنفّذ إلى الآن تهديدها بتعزيز قواتها عند الحدود مع فنلندا بعد انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي.

وكانت موسكو قد اعتبرت في نيسان/أبريل أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "اعتداء على أمنها" وتعهّدت "اتّخاذ تدابير مضادة... على الصعيدين التكتيكي والاستراتيجي".

وجاء في رسالة إلكترونية وجّهتها وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين لفرانس برس أن "روسيا سبق أن اعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن تعديلات عسكرية وعن تشكيل وحدات جديدة في شمال غرب روسيا".

15.08.2023
23:14

شاهد: استعراض عسكري للجيش البولندي في وارسو

15.08.2023
21:50

على خلفية الاشتباه بالتجسّس لصالح روسيا..بريطانيا توقف 5 أشخاص

المصادر الإضافية • وكالات

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