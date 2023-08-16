08:09

روسيا تعلن إسقاط ثلاث مسيّرات أوكرانية جنوب غرب موسكو



أعلنت روسيا الأربعاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام أنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرا (02,00 ت غ) محاولة هجوم أوكراني عبر "ثلاث مركبات جوية من دون طيّار... في منطقة كالوغا".

وأكدت أن "كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، مشيرة الى أن الحادث لم يؤد الى سقوط قتلى أو جرحى.

وأكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا عبر تلغرام أن المسيّرات تمّ إسقاطها "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.

وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة.

وهي المرة الخامسة على الأقل تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من آب/أغسطس والسابع منها، إضافة الى يومي الخميس والسبت الماضيين.

وكانت وزارة الدفاع والسلطات المحلية أعلنت في الثالث من آب/أغسطس إسقاط سبع مسيّرات فوق كالوغا، مؤكدة أن الهجوم لم يتسبب بسقوط ضحايا.