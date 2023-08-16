هي المرة الخامسة على الأقل تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من آب/أغسطس والسابع منها، إضافة الى يومي الخميس والسبت الماضيين
أعلنت روسيا الأربعاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.
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روسيا تعلن إسقاط ثلاث مسيّرات أوكرانية جنوب غرب موسكو
أعلنت روسيا الأربعاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام أنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرا (02,00 ت غ) محاولة هجوم أوكراني عبر "ثلاث مركبات جوية من دون طيّار... في منطقة كالوغا".
وأكدت أن "كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، مشيرة الى أن الحادث لم يؤد الى سقوط قتلى أو جرحى.
وأكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا عبر تلغرام أن المسيّرات تمّ إسقاطها "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.
وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة.
وهي المرة الخامسة على الأقل تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من آب/أغسطس والسابع منها، إضافة الى يومي الخميس والسبت الماضيين.
وكانت وزارة الدفاع والسلطات المحلية أعلنت في الثالث من آب/أغسطس إسقاط سبع مسيّرات فوق كالوغا، مؤكدة أن الهجوم لم يتسبب بسقوط ضحايا.
أوكرانيا تعلن مغادرة أول سفينة شحن من ميناء على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد
غادرت أول سفينة شحن ميناء مدينة أوديسا المطل على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد أقامته كييف، وفق ما أعلن وزير أوكراني الأربعاء.
وقال الوزير المكلف شؤون البنى التحتية أولكسندر كوبراكوف إن "حاملة الحاويات جوزيف شولت... غادرت ميناء أوديسا وتبحر عبر الممر الموقت الذي أنشئ للسفن المدنية". وتأتي الخطوة رغم تحذير روسيا من أنها ستعتبر أي سفينة تتجه نحو المرافئ الأوكرانية أو إليها، هدفا عسكريا محتملا، عقب وقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في تموز/يوليو
The first vessel left Odessa port since 16July end of #BlackSeaGrainInitiative— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 16, 2023
Container ship JOSEPH SCHULTE (Hong Kong flag) is proceeding through corridor established for civilian vessels to/from the Black Sea ports of Ukraine. This transport corridor will be primarily used to… pic.twitter.com/EjGNEgf7zZ
أوكرانيا تعلن تضرّر منشآت للحبوب في أوديسا جراء مسيّرات روسية
قالت أوكرانيا الأربعاء إن مسيّرات روسية ألحقت أضرارا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت منذ أوقفت موسكو العمل باتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وأوضح حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر على الشبكات الاجتماعية "نتيجة ضربات للعدو على أحد الموانئ المطلّة على الدانوب، تضرّرت مستودعات ومخازن حبوب" مشيرا إلى أن منطقة البحر الأسود شهدت موجتين من هجمات طائرات مسيّرة.
Last night, the 🇺🇦 Air Force in cooperation with the air defense of the 🇺🇦 Defense Forces destroyed 11 enemy attack drones over #Odesa Oblast.— UkraineWorld (@ukraine_world) August 16, 2023
The photos show a warehouse with grain that was damaged by falling debris.
Source: Oblast Military Administration pic.twitter.com/6QNfzi0KUt
زيلينسكي يتفقد بعض الوحدات على الجبهة في منطقة زابوريجيا
قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه قام بزيارة إلى منطقة زابوريجيا في جنوب شرق البلاد والتقى مع قوات تشارك في الهجوم المضاد على القوات الروسية في الجنوب.
وظهر زيلينسكي في مقطع فيديو مع جنود أوكرانيين كبار وهم ينظرون في خريطة لساحة القتال عند ما وصفه مكتب الرئيس بأنه نقطة قيادة بالقرب من بلدة أوريخيف.
Every day, we must remember that the advances of our warriors on the frontlines bring security and protection closer to all of our cities and villages.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2023
I am grateful to each and every one who is fighting for the free future of our Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/50RXUFMIZ9
وذكر المكتب في بيان "استمع الرئيس إلى تقارير القادة بخصوص مسار الأعمال القتالية في مناطق الخطوط الأمامية... وناقش مع الألوية والمقاتلين القضايا التي تمثل أكبر المشكلات بالنسبة لوحداتهم".
ومع بداية يونيو حزيران، بدأت أوكرانيا هجومها المضاد في الجنوب والجنوب الشرقي، على أمل إحداث صدع وسط القوات الروسية عن طريق التقدم جنوبا صوب بحر أزوف.
أوكرانيا تعلن استعادة قرية من القوات الروسية في الجبهة الجنوبية
أعلنت كييف الأربعاء أن قواتها استعادت من القوات الروسية قرية أوروغاين في منطقة دونيتسك، ضمن الهجوم الذي تشنه أوكرانيا على امتداد الجبهة الجنوبية.
وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار عبر منصات التواصل الاجتماعي "تم تحرير أوروغاين... الهجوم يتواصل".
وأطلقت كييف مطلع حزيران/يونيو هجوما مضادا لاستعادة مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد وجنوبها بعد الحصول على دعم عسكري غربي ضخم. الا أن كييف أقرت بصعوبة المعارك والتقدم في مواجهة الدفاعات الروسية، وبقيت نتائج هجومها دون ما كانت تأمل به.
#наступ— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) August 16, 2023
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Під час ведення наступальних дій підрозділи Сили оборони України опанували населений пункт Урожайне, закріплюються на досягнутих рубежах, pic.twitter.com/FyQPOboWDD
ويأتي الاعلان الأوكراني عن استعادة أوروجاين غداة تأكيد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الموارد العسكرية الأوكرانية "شبه مستنفدة".
ولم تعلّق موسكو بعد على التصريحات الأوكرانية بشأن استعادة القرية.
وتعد دونيتسك من المناطق الرئيسية في المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وهي واحدة من أربع مناطق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّها العام الماضي، بعد أشهر من بدء غزو قوات بلاده لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وتعد أوروجاين التي كان عدد سكانها يقدر بزهاء ألف نسمة قبل الحرب، ضمن مجموعة من القرى التي تعمل القوات الأوكرانية منذ أسابيع على استعادتها.
بور-جبر/كام/
أوكرانيا: طائرات مسيرة روسية هددت ميناء رئيسيا لصادرات الحبوب على نهر الدانوب
قال سلاح الجو الأوكراني يوم الأربعاء إن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا.
وتحدثت مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن سماع أنظمة دفاع جوي تطلق نيرانها بالقرب من ميناءي الدانوب، إسماعيل وريني.
وطلب أوليه كيبر حاكم أوديسا الجنوبية من سكان منطقة ميناء إسماعيل الاحتماء بالمخابئ في نحو الساعة 1:30 صباحًا (2230 بتوقيت غرينتش) قبل إلغاء الإنذار من الغارة الجوية بعد ساعة.
The Ukrainian Port of Izmail on the Danube River and border with Romania is currently under attack by Russian launched #Iran'ian Shahed kamikaze drones.#OSINT#UkraineRussiaWar️#UkraineWar#Ukraine#Counteroffensivepic.twitter.com/497fGwwgHy— OSINT (Uri) 🇺🇦 (@UKikaski) August 16, 2023
وكانت موانئ الدانوب الأوكرانية منفذا لربع صادرات الحبوب تقريبا قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وأصبحت منذ ذلك الحين المنفذ الرئيسي، مع إرسال الحبوب على قوارب إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود لشحنها إلى هناك.
لاتفيا تعزز أمن حدودها مع بيلاروس بعد عشرات المحاولات لعبور غير شرعي
أمر وزير الدفاع في لاتفيا الثلاثاء الجيش بالمساعدة في تأمين حدود البلاد مع بيلاروس حليفة روسيا بعد تسجيل 96 محاولة عبور بشكل غير قانوني خلال 24 ساعة.
وقال حرس الحدود في بيان إن الوزير استدعى كذلك أفراد حرس الحدود من عطلاتهم لتعزيز تسيير دوريات على الحدود.
وذكر البيان أن لاتفيا لديها "معلومات تتعلق بزيادة محتملة لمجموعة من التهديدات المختلطة" وبأن السلطات في مينسك تشارك بشكل متزايد في تنظيم تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
#Latvia recalls border guards from vacation and mobilizes additional forces to strengthen the border with #Belarus.— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2023
The decision was made due to the "rapid growth of the hybrid threat on the Latvian-Belarusian state border." pic.twitter.com/1rexQiV2xP
روسيا لم تعزّز قواتها عند الحدود مع فنلندا (الخارجية الفنلندية)
أكّدت وزيرة الخارجية الفنلندية الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن روسيا لم تنفّذ إلى الآن تهديدها بتعزيز قواتها عند الحدود مع فنلندا بعد انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي.
وكانت موسكو قد اعتبرت في نيسان/أبريل أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "اعتداء على أمنها" وتعهّدت "اتّخاذ تدابير مضادة... على الصعيدين التكتيكي والاستراتيجي".
وجاء في رسالة إلكترونية وجّهتها وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين لفرانس برس أن "روسيا سبق أن اعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن تعديلات عسكرية وعن تشكيل وحدات جديدة في شمال غرب روسيا".