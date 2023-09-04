EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: على طريقة القراصنة.. المستشار الألماني يرتدي عصابة عين بعد إصابته أثناء الركض

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس Copyright Kay Nietfeld/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

كان المستشار الألماني يمارس رياضة الركض المفلضة لديه لكنه سقط وتعرض وجهه إلى رضوض وكدمات.

ظهر المستشار الألماني أولاف شولتز وهو يضع عصابة على عينه (رقعة عين القرصان)، في اجتماع لأعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في أول ظهور له بعد تعرضه لحادثة سقوط اثناء ممارسة رياضة الجري.

اعلان

وكانت آثار الكدمات على عينه وعلى الجانب الأيمن من وجهه واضحة على وجه شولتس، وأصيب المستشار الألماني أولاف شولتس في وجهه بعدما سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة الأحد، ما دفعه إلى إلغاء ارتباطاته

وعلى الرغم من إصابته، سيحضر المستشار جميع الاجتماعات المقررة على جدول أعماله هذا الأسبوع.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

رئيس وزراء النيجر المعيّن من العسكر: "محادثات جارية" من أجل انسحاب القوات الفرنسية "سريعاً"

إيلي كوهين: المزيد من الدول العربية والإسلامية أبدت اهتماماً بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

في سابقة عالمية.. فيلم بتوقيع إسرائيلي إيراني في مهرجان البندقية السينمائي

برلين ألمانيا رياضة أولاف شولتس