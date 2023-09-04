شاهد: على طريقة القراصنة.. المستشار الألماني يرتدي عصابة عين بعد إصابته أثناء الركض

بقلم: يورونيوز

كان المستشار الألماني يمارس رياضة الركض المفلضة لديه لكنه سقط وتعرض وجهه إلى رضوض وكدمات.

ظهر المستشار الألماني أولاف شولتز وهو يضع عصابة على عينه (رقعة عين القرصان)، في اجتماع لأعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في أول ظهور له بعد تعرضه لحادثة سقوط اثناء ممارسة رياضة الجري.

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وكانت آثار الكدمات على عينه وعلى الجانب الأيمن من وجهه واضحة على وجه شولتس، وأصيب المستشار الألماني أولاف شولتس في وجهه بعدما سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة الأحد، ما دفعه إلى إلغاء ارتباطاته

وعلى الرغم من إصابته، سيحضر المستشار جميع الاجتماعات المقررة على جدول أعماله هذا الأسبوع.